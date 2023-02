¡Sin filtros! La Segura mostró su cuerpo tal y como es, sin una gota de edición

Natalia Segura o más conocida simplemente como La Segura, es hoy por hoy, una de las creadoras de contenido colombianas más populares en redes sociales. Con más de 8.6 millones de seguidores en Instagram y cientos de publicaciones, la consolidan como una de las influencers más destacadas en el medio.

Sus contenidos de humor son los más populares en las plataformas digitales, en los que en compañía de amigos y familiares crea historias ficticias o inspiradas en historias reales, con las que la mayoría de los internautas se sienten identificados.

Durante las últimas horas, la caleña encendió las redes sociales tras compartir un carrusel de fotografías en las que lució su cuerpo sin edición y con sus “imperfecciones” a la vista de todo su público.

En su post de tres fotografías y vistiendo un sexi disfraz de mariposa, compuesto por un sostén, unos pantys y una pequeña falda, confeccionado con un material tipo látex en color amarillo y acompañado de unas pequeñas alas en su espalda, la colombiana dejó al descubierto lo que pare ella son sus ”imperfecciones más personales”.

La Segura mostró su cuerpo sin edición

Acompañado de unas sentidas palabras, La Segura decidió evitar el photoshop en sus instantáneas para dejar al descubierto algunas celulitis en sus piernas y un poco de fibrosis en su abdomen, de acuerdo a sus palabras, culpa de procedimientos estéticos mal realizados.

“Llevo años ocultando muchas cosas que me han hecho sentir insegura, y es algo que normalizamos mucho en redes sociales; el editar un poco aquí y un poco allá. Al punto de tapar todas y cada una de nuestras imperfecciones. Hoy, con estas fotos muy personales me desnudo ante ustedes con la que ha sido una de mis mayores inseguridades después de una mala cirugía; en la cual me dejaron fibrosis en mis piernas y abdomen”, inició en el caption de su post.

Además, se sinceró con su público expresando que era la primera vez en muchos años que decide mostrarse tal y como es.

“Hoy decido por primera vez en muchos años; empezar a amarme tal cual como soy, y entender que soy humana igual que tú que me estás viendo, con celulitis o fibrosis en las piernas o en el abdomen, con gorditos y de más! Solo paso a decirte… ÁMATE TAL CUAL SOS”, finalizó.

Los comentarios de admiración y apoyo de su novio, familiares, amigos y fanáticos, en sus redes sociales no se hicieron esperar, a continuación, algunos de ellos.

“Sos hermosa te amo! Te amo te amo!!!! Así te amo !!! Así te elegí y te elegiría mil veces!!! Te amo”, “¡Qué cosa tan hermosa! 🔥✨🫶🏼 el cuerpo real es el más bello”, “Eres hermosísima tal y como eres, aplausos por tu valentía preciosa”, “Piernas normales, de personas reales”, “Por fin mujeres reales en redes sociales”.