Video: Yeferson Cossio reveló sustancia que usa para que no se le fracturen los dientes

Yeferson Cossio, el creador de contenido paisa, famoso por sus videos de bromas y retos en las redes sociales, quien, además, gracias a esto ha logrado acumular una jugosa fortuna, sorprendió a su fanaticada luego de compartir en su cuenta de Instagram la condición que sufre.

El paisa se ha destacado en las redes por su contenido, sin embargo, suele realizar obras de caridad por lo que sus fanáticos, además de divertirse lo elogian por su “buen corazón”.

De hecho, recientemente a través de su cuenta de Instagram el colombiano compartió un emotivo momento al regresar al barrio que lo vio crecer.

Se trata del Popular 1 en Medellín, un barrio humilde donde aplauden la labor de Cossio y lo bondadoso que es.

Allí llegó con su lujoso auto rodeado de motociclistas haciendo trucos por todas las calles y al llegar realizó una dinámica con los habitantes del sector en donde les regalaba dinero, su video se viralizó y recibió cientos de elogios entre sus habitantes y fanáticos en las redes sociales.

¿Se le fracturaban los dientes?

El paisa compartió a través de sus historias de Instagram un procedimiento que se realiza cada seis meses para evitar que se le fracturen los dientes.

“No es un procedimiento estético, esto no me va a cambiar en lo más mínimo la cara, es solamente para relajar (…) aquí me acaban de aplicar toxina botulínica, o sea, botox para mi bruxismo, esto no lo cura porque el bruxismo no se cura, pero esto si relaja mucho los músculos, o sea, esto no me va a cambiar, no me va a estirar la piel, no es nada, nada, cero estético, no me cambia la cara, del estrés mantengo así, entonces dormido soy así y cada rato me fracturaba los dientes”, reveló el colombiano.

Además, aseguró que cada 6 meses tiene que someterse a esto ya que lo relaja y evita que siga haciéndose daño en los dientes.

Finalmente, aseguró que esta sustancia lo ha ayudado a enfrentar esta condición y dejó claro que esto no le afecta en nada a su rostro.