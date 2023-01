Yina Calderón mostró su nuevo tatuaje pero fue criticada por el estado de su ropa

La empresaria de fajas Yina Calderón, es una de las celebridades más reconocidas del mundo del entretenimiento en Colombia. Su participación en el reality del Canal RCN, Protagonistas de Nuestra Tele, la llevó al estrellato y desde entonces, ha seguido vigente en los medios de comunicación.

Con frecuencia, la creadora de contenido es tendencia en las redes sociales debido a las polémicas declaraciones que hace frente a otras personas del mismo medio, en su gran mayoría, influencers y personalidades del entorno público.

Ahora, es noticia debido a que en los últimos días la creadora de contenido mostró en sus redes sociales el nuevo tatuaje que se hizo en su abdomen.

Con lo que no contaba, la Dj de guaracha fue justamente que sería su ropa, la que se robaría toda la atención del clip, pasando a un segundo plano, su objetivo de mostrar el nuevo tatuaje.

De acuerdo con los comentarios que dejaron algunos internautas en dicha publicación, su ropa no lucía de la mejor manera, pues dejaron claro que le hacía falta una lavada, pues según ellos, se veía sucia.

Fue tanta la presión y las críticas que recibió Yina, que no tuvo más remedio que eliminar la publicación en la que mostraba su nuevo tatoo de la Pantera Rosa.

“Mejor lave ese pantalón, por qué tanto gusto por llamar la atención", "No le quedó mal, pero esa ropa está como vieja", "Inviertele mejor a un jabón para ropa", "Esa ropa qué, lávela", "No habías dicho que no te volverías a hacer nada en este nuevo año", "Cómo hago para desver algo”, fueron algunos de los duros comentarios que dejaron los internautas.