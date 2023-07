Georgina Rodríguez se suma al furor de 'Barbie' con llamativo mini vestido

La modelo y empresaria española es mundialmente conocida por ser la actual pareja del jugador Cristiano Ronaldo. La pareja ha sido una de las más estables en el medio deportivo y han podido construir una numerosa familia.

Georgina es modelo y comenzó su carrera en el 2017 con la agencia de modelos Uno Models, allí pudo tener una larga trayectoria en el ámbito de las pasarelas y la moda. Gracias a ello se ha podido convertir en un referente de la moda y ser identificada por su estilo elegante y multifacético de acuerdo a la ocasión.

La española también incursionó en el mundo de las plataformas de streaming, pues, hace algunos meses se estrenó su reality show ‘Soy Georgina’ en la plataforma Netflix. Ahí cuenta su diario vivir, la relación con sus hijos, su pareja, la moda y como empresaria. Tanto fue la acogida del público que su reality show cuenta con dos temporadas.

Lee también: Georgina calienta a más de uno al enseñar su retaguardia en un diminuto bikini

El vestido con el que sorprendió a sus fans

El furor que ha causado la película Barbie tanto en redes sociales como en tendencias a nivel mundial es un hit. Muchos famosos del entretenimiento han adoptado este estilo en sus prendas de vestir, accesorios, objetos personales y hasta podríamos decir que en la decoración de sus hogares.

Georgina no se quedó atrás y aprovechó sus redes sociales para publicar un vestido muy al estilo Barbie y sobre todo hacer estallar las redes sociales con su hermoso y voluptuoso cuerpo. La empresaria dejó a un lado sus looks minimalistas y eligió un color rosa para lograr un look glamuroso y de paso subir la temperatura de sus fanáticos.

La publicación cuenta con casi tres millones de reacciones y miles de comentarios en donde destacan el hermoso cuerpo que tiene la española, otros aprovechan para mandar mensajes coquetos y otros halagan su look rosa.

“Eres increíble”, “Espectacular”, “sexxy”, “Wauss que mujer más hermosa”, “Mamacita”, “Mí amor te amo”, “Preciosa”.