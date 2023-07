La IA muestra a las celebridades en versión de Barbie y Ken

Barbie, la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling se ha llevado todas las miradas últimamente, sobre todo porque hace poco fue la alfombra rosada y la premiere en donde pudimos notar a varias estrellas de la película.

Nos vamos acercando cada vez más al estreno de la popular cinta el próximo 20 de julio y es una apuesta diferente para los fanáticos del personaje, pues, es la primera vez que se interpreta en personajes reales, por lo que promete ser un rotundo éxito en taquillas y un gran impacto positivo entre los críticos del séptimo arte.

La Inteligencia Artificial ha permitido que la popularidad de la famosa muñeca de Mattel llegue a un nivel más internacional y mundial. Protagonizando varias conversaciones a través de las redes sociales sobre sus increíbles ilustraciones.

En esta ocasión, algunos usuarios, decidieron recrear a varios famosos de Hollywood en versión de Barbie y Ken, para saber si encajaría con el mundo de Barbieland. En el listado podemos ver a celebridades como Emma Stone, Zendaya, Timothée Chalamet, Pedro Pascal, Harry Styles, entre otros.

Zendaya

Una de las actrices más conocidas en el mundo del espectáculo de Hollywood y la cual se ha robado el corazón de todos sus fanáticos. La ilustración de la protagonista de ‘Euphoria’ luce más con la línea de muñecas Bratz, según afirmaron varios usuarios, sin embargo, no podemos desacreditar que la ilustración encajaría perfecto en el mundo de Barbie.

Harry Styles

El intérprete británico hubiera sido un gran prospecto para interpretar a Ken, pues, es considerado uno de los hombres más multifacéticos a la hora de elegir sus looks. El artista también ha probado suerte en el mundo de la actuación y seguro que su interpretación de Ken sería única.

Taylor Swift

Sin duda alguna la cantante hubiera sido una Barbie perfecta, pero no todo está, según varias fuentes habría posibilidad de una pequeña participación, ya que una de sus canciones ha sido incluida en la playlist de la película.

Pedro Pascal

No podía faltar el chileno que ha sido bastante popular , gracias a su interpretación en la serie de HBO Max ‘The last of us’. Seguramente en el mundo de Barbieland sería la sensación y llamaría mucho la atención.

