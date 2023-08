‘Yo Me Llamo Karol G’ impresionó al jurado con su belleza: “tiene sustancia”

Esta temporada de ‘Yo Me Llamo’ llegó recargada de una buena dosis de imitadoras que buscan seguir los pasos de Karol G. Sin embargo, pocas han logrado cautivar del todo al jurado y, hasta el momento, ninguna ha pasado directamente a la segunda etapa del concurso.

La ‘Bichota’ no es una artista fácil de imitar. No solo por su inconfundible voz, sino por la arrolladora actitud que tiene cada vez que pisa un escenario. Por lo cual, aunque muchas participantes llegan con un look similar al de Karol G, no logran convencer a los jurados con su voz.

Ya han sido más de cinco participantes las que se han presentado en ‘Yo Me Llamo’ con el fin de obtener un cupo como Karol G. Sin embargo, ninguna ha logrado obtener los tres votos positivos de los jurados.

Esta vez, llegó una nueva participante imitando a Karol G que logró cautivar con su belleza y actitud escénica tras su presentación en el 'templo de la imitación'.

‘Yo Me Llamo Karol G’ descrestó por su físico

La participante, que llegó luciendo el característico cabello rojo que tenía Karol G hace unos meses atrás, interpretó ‘200 copas’ y logró imitar en ciertas partes la voz de la cantante paisa. Sin embargo, hubo notas en las que no se escuchó como la artista original.

Tras la audición, Amparo Grisales oprimió el botón rojo y le dijo que no veía la potencia de la voz de la cantante paisa. Ante el comentario, la concursante optó por cantar otra canción con más fuerza y fue ahí donde logró convencer a Pipe Bueno y a César Escola.

Su imitación fue una de las favoritas de los jurados. El cantante de música popular expresó que “era lo más decente que había visto”, en cuanto a imitadoras de Karol G se trata y, por su parte, César Escola admiró la belleza de la concursante. “Tiene sustancia”, dijo el argentino tras dar su botó positivo.

Ahora, ‘Yo Me Llamo Karol G’ tendrá que seguir trabajando en parecerse a la artista original para lograr convencer a todos los jurados y pasar directamente a la ‘escuela de la imitación’.