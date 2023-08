Esta es la curiosa razón por la que Billie Eilish siempre se viste con ropa ancha

Billie Eilish ha sido una de las artistas más destacadas de los últimos tiempos, su talento la ha llevado a llenar escenarios de todo el mundo, incluido Bogotá, pero algo que la ha hecho distintiva del resto es su estilo y forma de vestir, el cual ha divido comentarios entre fanáticos, críticos musicales y de la moda.

Eilish ha sido conocida por su distintivo estilo de vestimenta, el cual consistente en ropa ancha. Esta elección de vestuario va más allá de la simple moda, ya que está ligada a una combinación de factores personales y expresión artística que ella se ha encargado de explicar en diferentes momentos.

¿Por qué Billie Eilish siempre se viste con ropa ancha?

Billie ha hablado abiertamente sobre su decisión de usar ropa holgada como una forma de lidiar con la imagen corporal y las expectativas de la industria de la música. Años atrás explicó a ‘The Guardian’ los estándares de belleza que la conflictúan.

Desde el inicio de su carrera, la cantante se ha esforzado por desafiar los estándares convencionales de estilo, ha hablado sobre la presión que siente la gente, especialmente las mujeres, para cumplir con ciertas normas de apariencia física en la industria del entretenimiento.

Al usar ropa ancha, busca desviar la atención de su cuerpo y permitir que la gente se centre en su música y en su mensaje. Pues aseguró que no se siente a gusto con su cuerpo como le pasa a diferentes mujeres en el mundo.

“Estoy feliz con mi vida y tengo mucha confianza en mí misma, pero obviamente no estoy a gusto con mi cuerpo”, contó en 2021.

Además, la elección de ropa ancha también refleja su personalidad y su deseo de mantener su vida personal separada de su vida pública. Para ella, vestirse de manera discreta le brinda cierta comodidad y la posibilidad de mantener una parte de sí misma en privado. También ha mencionado que la moda puede ser una forma de armadura, y en su caso, la ropa holgada podría ser su forma de protegerse del escrutinio común.

No obstante, vale resaltar que a medida que su carrera ha progresado, el estilo de Billie es una parte integral de su identidad artística. Sus atuendos únicos y audaces se han convertido en una marca personal y en un mensaje para sus seguidores sobre la importancia de aceptarse a uno mismo tal como es.

Para sus fanáticos y los que la apoyan en su decisión, el uso de ropa ancha se ha convertido en un símbolo de empoderamiento, individualidad y resistencia ante las expectativas convencionales de la industria de la música y la sociedad en general.

El éxito de Billie Eilish

La joven artista de 21 años ha alcanzado un éxito sin precedentes en su corta carrera. A los 16 años, su sencillo ‘Ocean Eyes’ se volvió viral en Internet, catapultándola a la fama mundial. Desde entonces, ha lanzado dos álbumes de estudio, ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ (2019) y ‘Happier Than Ever’ (2021), ambos multiplatino.

En 2020, Billie Eilish se convirtió en la artista más joven en ganar cinco premios Grammy, incluyendo ‘Mejor Artista Nuevo’, ‘Mejor Grabación del Año’, ‘Mejor Canción del Año’, ‘Mejor Álbum Vocal Pop’ y ‘Mejor Álbum del Año’. También ganó un Oscar en 2022 a la Mejor Canción Original por ‘No Time to Die’, el tema principal de la película de James Bond del mismo nombre.

También recibió un Grammy a ‘Mejor canción escrita para una película, televisión u otro medio visual’ (2022) por ‘No Time to Die’.