“Está Ryan Castro presente”: Imitador descrestó en 'Yo Me Llamo' con su presentación

Uno de los momentos más esperados por los fanáticos del reality musical ‘Yo Me Llamo’ por fin llegó, pues finalmente se conocen los nombres de los 36 participantes que competirán por convertirse en el “doble perfecto” de esta nueva edición del popular formato del Canal Caracol.

En la más reciente gala de uno de los programas más vistos en las noches en Colombia, uno de los participantes que se llevó todos los halagos y los elogios por parte de los jurados, fue el imitador del ‘cantante del ghetto’.

El participante llegó al templo de la imitación y se asentó sobre el escenario para interpretar ‘Mujeriego’, una de las canciones más populares que tiene el cantante antioqueño. Además, su pinta era igualita a la que usó el artista en el video oficial de su canción, el cual está compuesto por un saco negro, un overol de color amarillo, acompañado de unos zapatos negros, gafas oscuras y las cadenas que lo caracterizan.

Tras su presentación, los jurados quedaron ‘boquiabiertos’ y no pudieron evitar su emoción con la interpretación del joven, especialmente Amparo Grisales, quien, se gozó toda la interpretación del imitador e incluso, logró erizarse.

“¡Me encanto, fue tan bonito! Yo me lo bailé todo, me parece que tu performance fue divino. Te salió hermosísimo y natural. Te lo gozaste, lo sentiste y me encanta como estás ‘lookeado’”, fue lo que pronunció la ‘Diva de la Televisión’, quien fue la primera en tomar la palabra.

Posteriormente, la jurado terminó su intervención resaltando que el imitador había logrado erizarla con su presentación y además dijo: “Me encantó mucho, porque para que yo me erice con esta música es porque estuviste maravilloso”.

El siguiente en tomar la palabra fue el cantante Pipe Bueno, quien también resaltó que el trabajo en la Escuela lo había pulido, ya que notaba un cambio en la técnica vocal del participante, por lo cual lo felicitó.

“Esta vez, por fin pude escuchar unos agudos que si son los de Ryan Castro. El look está igualito. Definitivamente, está Ryan Castro presente”, dijo el jurado.

Finalmente, el último en tomar la palabra fue el director musical colombo argentino Cesar Escola, quien fue otro que se gozó la presentación del concursante de principio a fin y aprovechó para advertirle que había dejado la ‘vara muy alta’, por lo que no podía decepcionar en sus próximas presentaciones en el templo de la imitación.

“Lo que sigue para ti, no va a ser fácil porque nos diste ‘dulce’ y no queremos menos que eso en la próxima, ojo”. Agregó.