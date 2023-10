Aida Victoria Merlano preocupó a sus seguidores y podría dejar las redes: “Me tiene rota”

Aida Victoria Merlano es considerada como una de las creadoras de contenido más mediáticas y con mayor influencia en el mundo digital. Cuenta con cerca de 5 millones de seguidores en Instagram y los negocios por publicidad le dejan millonarias ganancias.

Pese a su proceso por presunta complicidad en la fuga de su mamá en 2019, Merlano ha podido seguir creando contenidos y participando de eventos, al igual que aparecer como modelo en videos musicales.

Recientemente Merlano estuvo involucrada en una polémica con su expareja y streamer llamado Luis Villa, mejor conocido como Westcol.

El joven antioqueño ventiló en una de sus transmisiones que la barranquillera le debía una suma millonaria de dinero por concepto de una pauta. Sin embargo, Aida no se quedó con la espinita y le reprochó haber divulgado la deuda sin antes comunicarse con su equipo contable o jurídico.

Westcol aseguró que se sentía un poco desconcertado con Merlano porque pensaba todo el tiempo en dinero y le había cobrado por unas historias, además de recalcar que le debía el dinero.

Posteriormente Aida difundió unas declaraciones en las su ex le había hecho ‘una jugadita’ para quedarse con una tarjeta gráfica avaluada en más de 5 millones de pesos. Con la frase “ladrón que roba ladrón”, la influencer dio por terminada la discusión y sugirió que la deuda se encontraba saldada.

Pues bien, tan solo unas horas después de esa pelea en redes, Aida Victoria publicó un mensaje en sus historias que dejó preocupado a más de uno. La barranquillera afirmó no sentirse del todo bien y confirmó que se alejaría provisionalmente de las redes sociales.

“A veces a uno le toca fingir que está bien para cumplir con sus obligaciones. No me place hacerlo, no voy a fingir que estoy bien. Estoy de la m… Re mal, tengo el corazón roto, estoy frustrada y tengo el llanto aquí. A mí me hace muy feliz salir en las historias campante y sonante hablando barbaridades porque a mí esto realmente me da vida. El rollo está en que me está costando el triple ser yo porque estoy procesando información de mi vida personal que me tiene rota, que me tiene el alma hecha pedacitos. Entonces, mientras yo me reconstruyo y vuelvo a ser yo, necesito que me tengan paciencia”, manifestó Merlano.