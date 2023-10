Yina Calderón hizo el oso: intentó besar un seguidor y la rechazó “con asco”

Yina Calderón es una de las influencers más distinguidas y controversiales de la farándula nacional. Con su extravagante personalidad y su contenido en redes sociales, la huilense se ha mantenido, en varias ocasiones, bajo la lupa mediática y no precisamente por aspectos positivos.

Se podría decir que así como su espíritu libre y su inusual forma de expresarse frente a las cámaras han hecho que Calderón esté en ‘boca de todo el mundo’, su físico también se ha visto expuesto ante las críticas y comentarios negativos de algunos internautas.

Pese a las opiniones de sus detractores, la empresaria ha sido muy clara y le ha hecho saber a varios usuarios que no le interesa lo que las personas crean o digan de ella, tanto así que ha sido muy abierta con su vida personal y ha compartido algunas anécdotas íntimas con sus más cuatrocientos millones de seguidores.

Sin embargo, parece que los escándalos y las polémicas se han convertido en la sombra permanente de la creadora de contenido, pues recientemente volvió a estar en ‘la boca del lobo’ y se convirtió, nuevamente, en el tema de conversación de muchos cibernautas.

El incómodo momento que vivió Yina Calderón con un fan

Recientemente, en redes sociales circuló un video donde la huilense fue protagonista de una engorrosa situación que causó todo tipo de comentarios.

En el clip que se viralizó, en cuestión de minutos, se puede observar a Calderón debutando uno de sus shows dentro de un establecimiento junto a sus fanáticos.

Aunque la creadora de contenido parecía estar en estado de embriaguez, esto no fue un obstáculo para que ella cantara y compartiera con sus admiradores. Sin embargo, todo se tornó ‘color de hormiga’ cuando la empresaria decidió acercarse a un hombre que se encontraba en medio del público e intentó besarlo sin su aprobación.

El hombre, al ver el impulso de la colombiana, no tardó en reaccionar y apartarle el rostro con sus manos con un notorio gesto de desagrado delante de las demás personas.

Ante su rechazo, la DJ no pudo evitar su molestia y los observó por unos segundos con enojo. No obstante, ella decidió no afligirse por la desagradable situación y optó, en cambio, por seguir disfrutando del ambiente fiestero de su alrededor.

Por supuesto, el polémico video no tardó en viralizarse y generar cientos de comentarios en redes sociales. A pesar de que algunos seguidores la respaldaron, otros la criticaron por su actitud impulsiva e irrespetuosa.

“Si está invadiendo su espacio personal 🤷🏽‍♀️ obvio , existe que gente que detesta en contacto físico y más en la carita, siempre consentimiento para toddddddoooo”, “Yo hubiese hecho exactamente lo mismo”, “De verdad se pasa”, “Cualquiera reaccionaria así”, fueron algunos de los comentarios.