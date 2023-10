Sandra Mazuera, presentadora de Bravíssimo dice que es sapiosexual: ¿qué significa esto?

Sandra Mazuera es una de las presentadoras más reconocidas y queridas de la pantalla chica. Fue participante del programa ‘Protagonistas de Novela’ del canal RCN en el año 2002 y actualmente es presentadora de 'Bravíssimo' de CityTV, junto a Mónica Hernández y Marcelo Cezán.

Sandra Mazuera contó que es sapiosexual

En la más reciente transmisión del programa y mientras se encontraban en medio de una entrevista, la presentadora confesó que es sapiosexual y muchos en el set quedaron confundidos, incluyendo a sus compañeros.

En esta edición tuvieron de invitados a la pareja Jorge Herrera y Amparo Conde, quienes sorprendieron al mundo de la farándula, pues, contraerán matrimonio luego de 40 años juntos.

Lee también: Melissa Martínez tiene nuevo amor y es exparticipante de 'MasterChef Celebrity'



Ante la pregunta de qué fue lo que enamoró a la actriz de su colega, ella hizo énfasis en la forma de hablar, de pensar y en lo inteligente que era.

“Cuando veo a Jorge fue amor a primera vista. Pero lo que más me interesaba de él, era la forma como hablaba y lo que hablaba, que yo intuía que era algo muy importante, pero no entendía. A mí la inteligencia de Jorge es una de las cosas que me tiene enamorada“, dijo la actriz, que es menor que Herrera por 17 años.

La presentadora intervino y aseguró que Amparo Conde era sapiosexual al igual que ella, lo que generó un breve silencio en el set y mucha confusión.

“O sea, eres sapiosexual. Yo soy sapiosexual”, afirmó, para después agregar: “Sí, nos parece sexy la inteligencia, la sabiduría, entre otras cosas”.

Te puede interesar: Se destapa la verdad entre Lina Tejeiro y James Rodríguez: ¿son novios?.



Según varios expertos, sapiosexual hace referencia a aquellas personas que sienten atracción específicamente por la inteligencia, dejando a un lado el tema del físico. Existen opiniones divididas sobre el término, sin embargo, muchos aseguran que sí es una orientación.