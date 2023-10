Yina Calderón comparó si se veía mejor antes o ahora y le llovieron críticas en redes

Yina Calderón se ha convertido en una de las influencers más distinguidas y polémicas de la farándula criolla. Dada su extrovertida personalidad y su manera de expresarse frente a las cámaras, la huilense ha estado en ‘la boca del lobo’ en más de una ocasión y ha sido fuertemente criticada por varios internautas.

La exconcursante del reality ‘Protagonista de Nuestra Tele’ ha estado involucrada en diferentes polémicas que abarcan desde el comportamiento de sus presentaciones en vivo como DJ hasta comentarios tajantes y poco constructivos que hace sobre algunas personas que forman parte del mundo del entretenimiento.

Así como este tipo de acciones se han convertido en el epicentro de críticas por parte de los usuarios, su apariencia física y su manera de vestir también se han vuelto en el ‘blanco perfecto’ para que sus detractores opinen al respecto.

Cabe resaltar que la creadora de contenido se ha sometido a múltiples cirugías estéticas que no han resultado ser beneficiosas para su salud.

Aunque la empresaria ha hecho ‘oídos sordos’ a las opiniones “venosas” de los algunos cibernautas y ha dejado claro que no tiene relevancia lo que los demás crean u opinen sobre ella, las críticas constantes sobre su apariencia, al parecer, se convirtieron en el ‘pan de cada día’.

Recientemente, en sus historias de Instagram, Calderón comentó que en varias oportunidades le han dicho que lucía “más bonita” cuando no tenía tatuajes en su cuerpo y se teñía el pelo de color café.

A pesar de querespaldó este comentario, Yina optó por abrir su corazón para confesar el verdadero motivo por el que decidió no solo agregar tinta a su piel, sino también teñirse el cabello de forma bicolor.

“En ese momento yo creo que si me veía mucho más linda porque el tono café me luce mucho. Yo sé que a muchos no les gustan los tatuajes, puede que me viera mas linda sin tatuajes, pero en ese momento yo me sentía vacía, en ese momento yo me sentía sin ser yo. Yo me sentía con el look incorrecto, con la manera de vivir incorrecta, me daba hasta depresión. Me sentía re mal”, expresó la colombiana.