Érika Zapata confesó que nunca ha tenido novio; “ni siquiera he besado a alguien”

Érika Zapata es una carismática periodista que ha cautivado el afecto del público televisivo a través de su calidez, su capacidad para comunicar, y su sincera humildad al compartir sus experiencias en torno a las dificultades económicas que ha atravesado.

Comenzó su carrera en el canal Telemedellín, participando en el programa 'Hora 13'. Posteriormente, incursionó en 'Hora Extra' y finalmente ascendió al escenario nacional al unirse a 'Noticias Caracol'. Más recientemente, se ha convertido en un elemento esencial en el programa matutino 'La finca de hoy'.

Una gran revelación

La presentadora no solo es conocida por su destreza profesional, sino también por su franca disposición al abordar temas personales que a menudo son objeto de interrogantes en las redes sociales. En una reveladora conversación con la emisora Tropicana, compartió un secreto que dejó a los locutores boquiabiertos.

La periodista admitió que su vida amorosa no ha sido exitosa hasta el momento, ya que no ha tenido novio. Esta situación se debe en gran medida a su meticulosidad en las relaciones, ya que busca una conexión especial que aún no ha encontrado.

“Soy muy selectiva en ese aspecto. A veces, cuando visitamos fincas para mi programa ‘La Finca de Hoy’, podría haber oportunidades, pero no he encontrado una conexión especial”

La respuesta de Zapata generó risas en ella misma, ya que muchas personas pensaron que estaba bromeando, pero enfatizó que hablaba en serio.

“Tengo 27 años y nada (...), ni siquiera he besado a alguien”

“Las circunstancias y mis estándares han hecho que siga soltera. Podría perfectamente estar con alguien como un ‘Érika Zapata’ hombre. Aunque suene a broma, no he experimentado esa parte del amor”

Su sinceridad generó diversas reacciones en las redes sociales, donde varios admiradores expresaron su apoyo y cariño hacia la bella periodista.

“Excelente mujer, grandiosa hija, Dios te bendiga y te dé la oportunidad de cumplirle los sueños a tus papás”, “Me encanta la originalidad de Erika.”, “Excelente entrevista. Erika abriendo su corazón”.