¿Bad Bunny en relación con estrella de Hollywood? Vidente hizo sorprendente revelación

A raíz del beso que Bad Bunny se dio con dos de sus bailarines en pleno escenario durante su presentación en el Yankee Stadium de Nueva York, las diversas versiones acerca de las inclinaciones sexuales del boricua no se han hecho esperar.

A pesar de que el intérprete de ‘Ojitos Lindos’ y ‘Tití me preguntó’ no se ha pronunciado oficialmente sobre ese suceso, no han faltado los rumores tanto de la prensa como de los internautas que el cantante es bisexual.

No entiendo porque hay tantas malas críticas hacia bad bunny por haber besado al tío, Britney, Christina, Beyoncé, Gaga, ya se ha hecho antes. Como tan básicos? El beso no hace del bunny gay o bi y si lo fuese tampoco habría que comentar lol



pic.twitter.com/c0C68xZkX9 — Emma Sung (@____missmami) August 29, 2022

Cabe recordar que durante mucho tiempo se ha considerado a Gabriela Berlingeri como la pareja oficial del puertorriqueño, sin embargo, en un video en las redes sociales del ‘conejo malo’, asegura que solo son muy buenos amigos y que tienen una relación íntima pero no se menciona la palabra novia.

Bad Bunny y Gabriella just best friends 👀🤣 pic.twitter.com/MwVlg3BLxZ — Koji (@DaisoKoji) July 3, 2022

La reconocida Mhoni Vidente leyó las cartas al reguetonero y sorprendió con el resultado de lo que vio. Se trata de una relación o un romance con un integrante de la película ‘Tren Bala’, protagonizada por Brad Pitt, Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor, David Leitch y el mismo Bad Bunny.

Por medio del canal de YouTube del medio Heraldo México, Mhoni aseguró que tanto a Bad Bunny como a Brad Pitt les sale la ‘carta del loco’ a los dos, por lo que manifestó que entre el actor y el cantante habría algo más que una relación laboral.

“Brad Pitt acosó a Bad Bunny porque lo acorraló, se le quedó viendo… Ya saben que Bad Bunny es bisexual, le gustan los hombres y las mujeres”, aseguró la astróloga mexicana.

A su vez, Mhoni también aseguró que Brad Pitt “se merendó” al cantante puertorriqueño para poder estar en ‘Tren Bala’, algo que no es un hecho confirmado, simplemente mera especulación de la visión de Mhoni.