Bad Bunny estrena documental para mostrar 'El Apagón' que ha vivido Puerto Rico

Bad Bunny estrenó este viernes un video documental a modo de protesta por la manera en que la energía eléctrica en Puerto Rico se convirtió en una problemática para los habitantes de la isla.

Con el tema 'El Apagón' el artista dejó ver que los gobernantes y una empresa extranjera han sido los responsables de que el país caribeño experimente innumerables apagones y sus habitantes queden expuestos ante esa dificultad.

El videoclip también deja ver que el pueblo puertorriqueño, hábido de oportunidades y de condiciones estables de vivienda, se han visto afectados por los constantes desalojos luego de que compañías extranjeras se apropiaran de los edificios en los que han residido por décadas.

Además, el documental deja ver una gran problemática por la Ley 22, ya que esta le permite acceder a la compra de propiedades a bajos precios y consecuencia de ello, logran ser exentos de impuestos.

Esta 'colonización' que denuncian los pobladores de Puerto Rico hizo que salieran a las calles a protestar en contra de la Ley 22.

Pero no solo la electricidad, los edificios residenciales sino también las playas han sido objeto de discordia entre los pobladores y los inversionistas. Ya que con algunas construcciones, parte de las costas de la isla quedan sin acceso para la comunidad.

Un hecho que no deja de causar malestar entre los ciudadanos y que les ha inspirado seguir 'en la lucha' y 'resistiendo' para que sus territorios no sean copados por extranjeros ni privatizados.

En la grabación, se muestra cómo el pueblo mediante acciones legales frenó la construcción frente a un a de sus playas. "Si no luchamos ahora y no nos unimos a luchar por nuestro barrio, no solamente Puerta de Tierra, va a ser la isla entera", aseguró uno de los pobladores.