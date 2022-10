¿Ya olvidó a Lina? Juan Duque fue visto muy acaramelado con misteriosa mujer

Uno de los personajes más sonados durante los últimos días en las plataformas digitales es el cantante Juan Duque. No solo por su carrera en ascenso y por los últimos sencillos musicales que ha presentado y que se han convertido en éxitos, sino también, por la reciente y muy nombrada separación sentimental con la actriz Lina Tejeiro.

Sin lugar a dudas fue una de las relaciones mediáticas más sonadas de los últimos tiempos. Su carisma, talento, belleza y simpatía, hizo que a diario más personas siguieran cada detalle de esta relación.

La ruptura entre las celebridades colombianas hizo que miles de personas empezaran a sacar conclusiones de lo qué habría producido esta decisión.

Sin embargo, el único que se ha referido sobre el tema es el cantante, indicando que no hubo infidelidad por ninguno de los dos, según palabras del mismo artista, a él también le podrían terminar por ser buena persona.

Al finalizar su presentación durante la noche del viernes 28 de octubre en la ciudad de Bogotá, en donde cantó dos de sus éxitos musicales (‘+ Chimbita’ y ‘Hotline’), se bajó de la tarima para interactuar con amigos que lo estaban acompañando y bailar junto a ellos por unas horas.

Cuando el artista paisa ya estaba saliendo del bar ubicado en la zona rosa de la capital, se despidió de varias personas que se iba encontrando en su camino. Uno de los momentos que más causó curiosidad entre los asistentes al evento fue precisamente el encuentro con una misteriosa chica.

Según lo que se logra ver en el video difundido por LOS40 Urban, se ve al joven hablando por un buen rato con la mujer, compartiendo sonrisas, abrazos y hasta un ‘perreito’. Cabe resaltar que en el evento estaban presentes diferentes personalidades de la farándula nacional.

Al parecer la pareja estaba disfrutando de un buen encuentro en la ciudad capitalina, aprovechando el frío de la ciudad, para tener calorcito humano.

A pesar que se desconoce la identidad de la chica, muchos en redes sociales aseguran que el paisa se podría estar dando otra oportunidad en el amor, aunque dicha afirmación de los internautas podría ser muy apresurada.

Según las declaraciones del integrante de ‘Latiners’, llevaría separado de su ex aproximadamente un mes.

A raíz de la presión social y mediática que ha tenido el intérprete de ‘+Chimbita’, el artista tuvo que salir a dar explicaciones a través de su cuenta de Telegram.

En dos cortos videos, el paisa, expresa que la relación no se terminó por infidelidad.

“Hay gente que sigue atacando, vuelvo y aclaro, la relación con ella no se terminó por una infidelidad. Y si, a uno le pueden terminar por ser buena persona, eso no lo decide nadie, simplemente se siente y ya. Lina es una gran mujer, es hermosa, es disciplinada, inteligente, talentosa. Simplemente cuando las cosas no fluyen, no fluyen y no se puede forzar, pero infidelidad no hubo”, inició el artista.