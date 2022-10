“Infidelidad no hubo”: Juan Duque sobre su relación con Lina Tejeiro

Una de las rupturas más sonadas durante los últimos días, ha sido la del cantante urbano Juan Duque y la actriz Lina Tejeiro. Su popularidad y fama, más los miles de fans que siguen día a día la carrera de ambos artistas, tuvo como resultado, que explotara una ‘bomba’ en el mundo digital.

A raíz de esto, han salido varias versiones del hecho, esto, por los trinos de la actriz llanera, quien ha enviado tweets lanzando indirectas y en algunas ocasiones, generando sospechas de una posible infidelidad.

Los internautas, que en ocasiones se toman el papel de ‘investigadores privados’, han atado cabos durante los últimos días referente al mediático rompimiento.

Infidelidad por parte del artista, la diferencia en tiempos y coincidencia de agenda, hambre de fama, entre otros, han sido algunas de las cosas que se han dicho en las plataformas digitales.

Declaraciones de Juan Duque sobre la ruptura

Debido a la presión social y mediática que ha tenido el intérprete de ‘+Chimbita’, el cantante tuvo que salir a dar explicaciones a través de su perfil de Telegram.

En dos cortos videos, Duque, expresa que la relación no se terminó por infidelidad, que a él también le pueden terminar por ser buena persona.

“Hay gente que sigue atacando, vuelvo y aclaro, la relación con ella no se terminó por una infidelidad. Y si, a uno le pueden terminar por ser buena persona, eso no lo decide nadie, simplemente se siente y ya. Lina es una gran mujer, es hermosa, es disciplinada, inteligente, talentosa. Simplemente cuando las cosas no fluyen, no fluyen y no se puede forzar, pero infidelidad no hubo”, inició el artista.

El paisa, además dijo que la gente se iba a dar cuenta de todo y que simplemente todo lo que estaba pasando era con el fin de dañar una imagen y encontrar a un culpable en todo lo que está pasando. Según el artista, quiere limpiar su imagen.

En un segundo video, le pidió a sus seguidores que se quedaran con lo bonito de la relación.

“Lo único que le quiero pedir a la gente, es que se quede con lo bonito, con lo chimba que fue la relación. Porque en serio, la felicidad que ella y yo sentimos en todos los momentos que la gente podía ver, que mostrabamos y que no mostrabamos, era una sensación de plenitud, de mucha paz”, continuó.

Además, terminó con un contundente mensaje sobre la decisión que se tomó y se respetó en su momento.

“Por eso siempre hubo mucho respeto, mucha transparencia, de hecho, la relación se terminó por eso, por una comunicación que hubo y una decisión que se respetó, y ya”, finalizó el cantante.