¡Pillados! Luisa Castro y Reykon estarían juntos

Reykon quien es un exitoso cantante del género urbano, se ha visto en el ojo huracán durante los últimos meses, todo por cuenta de una posible relación con la influencer, Luisa Castro.

Todos los rumores empezaron a inicios del 2022, porque según pruebas que armaron los mismos seguidores, Luisa había utilizado una camiseta y una camisa que el intérprete de ‘Imaginándote’ ya había utilizado y publicado en sus redes sociales.

Después los vieron en un evento en el que “coincidencialmente” estaban. Todo fue en una presentación que el cantante tuvo en un municipio de Antioquia. En medio del público, casi que escondida se encontraba la creadora de contenido.

Cabe resaltar que Luisa, fue novia del también influencer La Liendra, quienes alcanzaron a vivir juntos en la ciudad de Pereira. A la modelo también la han asociado con el cantante de reggaeton, Kevin Roldan.

En una fotografía publicada por una página que se dedica a subir contenido que la farándula nacional e internacional, aparecen ambas figuras públicas, renaciendo nuevamente los rumores de una posible relación.

En la foto que se desconoce el lugar en el que se encuentran, aparentemente un fan los vio juntos, para pedirles una fotografía de recuerdo.

En la instantánea Reykon luce con un hoodie color blanco y unas gafas oscuras negras, por su lado, Luisa Castro lleva una blusa negra y en su pecho tiene colgadas unas gafas, lo que indicaría que ambos estarían en un lugar de clima caliente.

“ Me gusta nada más por el hecho de que no han dado nada de qué hablar, ni que decir, respetan su privacidad y no quieren ganar foco y audiencia por eso 👏🏼”, “Ella me encanta porque nunca está en chismes”, “Uy no, como Luisa va a dejar al papacito de la Liendra por ese man 😂”, “Ahorita quien se aguanta a La Liendra auto preguntándose en Instagram qué opina de esto jajaja”, “Llevan tiempo. Estuvieron hasta en París juntos”.