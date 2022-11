Juan Duque se despachó contra los haters que lo acusan de victimizarse

El cantante Juan Duque, ha estado en el ojo del huracán debido a su rompimiento con la actriz Lina Tejeiro. A raíz de la ruptura, muchas personas le han caído al joven, asegurando que el noviazgo se terminó por culpa de una infidelidad.

Luego que se convirtieran en tendencia en redes sociales por los rumores de la ruptura, el creador de contenido rompió el silencio y en su cuenta de Telegram, salió a confirmar que su relación con Lina Tejeiro había terminado.

“La vuelta no está fácil, la vuelta está muy densa. A veces tengo hasta miedo de hablar porque no conozco los alcances de la gente que está haciendo esto, a ustedes les cuento todo y ustedes saben todo de primera mano, vamos a estar bien”, comentó el artista.

Frente a las acusaciones de infidelidad, por parte de miles de internautas y seguidores, el cantante dejó claro que la relación no terminó por una infidelidad.

Juan Duque le respondió a todos sus detractores

El paisa no aguantó y decidió responder comentario por comentario a todos los que lo acusaban de aprovecharse de la situación y hacerse pasar como la víctima con su canción ‘Y el guaro borrando tu nombre’.

Algunos de los comentarios que respondió

“Este man ya deje de aprovechar el momento haciéndose la víctima para facturar”, a lo que Juan respondió que sí sentir era victimizarse.

“Deje de aprovechar la situación, o ¿cuándo vio a Ryan, Bless, Maluma, haciendo estas burradas? por eso que no le pega ni una, ficticio”, sin dudarlo el intérprete de ‘X Ti Lo Digo’ le respondió: “eso siga engañadito parcero o parcera, no sé. Yo sé pa’ donde voy y no necesito polémicas, siempre las evito, porque pa’ eso trabajo. También te deseo éxitos con tu marca, desde la cual me estas comentando”.

