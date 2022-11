¡Vuelve y juega! Yina Calderón “La reina de la inhabilitación”

Yina Calderón Ome, es sin dudas una de las celebridades digitales que más titulares acapara en los portales web.

La DJ es una minita de escándalos, inclusive, muchos de sus seguidores aseguran que un día que no se tenga noticia sobre ella, es un día que empieza a generar sospecha y alerta sobre el estado de la influencer.

Ahora es noticia, porque la celebridad de las redes sociales expresó a través de sus redes sociales la inhabilitación de una de sus cuentas.

Como si se tratara de un chiste, así lo contó la empresaria de fajas. A uno de sus colaboradores que se encargan de administrar sus cuentas desde la ciudad de Medellín, le llegó una notificación sobre lo sucedido en la plataforma para realizar transmisiones en vivo.

Yina, inició contando lo que estaba pasando con su cuenta, en la que no alcanzó a subir ni un solo contenido.

“Quiero contarles qué fue lo que pasó con Twitch, esto es impresionante, no sé si reírme, ponerme a llorar... Resulta que les dije a ustedes cuál era mi cuenta de Twitch, les juro que no alcancé a subir ni una transmisión, ni un video mío, o sea, nada”.

Además, quiso aprovechar el espacio para agradecer a quienes alcanzaron a seguirla en esta plataforma de streaming.

“Me quieran o me odien, gracias... fueron a seguirme cuando nenés, a la persona que me maneja la plataforma en Medellín le llega el mensaje de que mi cuenta está inhabilitada... o sea, la reina de la inhabilitación en Twitch ahora también. No sé qué pasa, ya pusieron la queja... pero algo pasó. Entonces me quiero disculpar, no son penas”.