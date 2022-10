Yina Calderón sobre ruptura de Lina Tejeiro: “Al man se le notaba el hambre por seguidores, por carrera, por música”

Una de las parejas más mediáticas durante los últimos meses ha sido la de Lina Tejeiro y Juan Duque, tras su superación vuelven a acaparar los titulares de los portales web, siendo noticia cada detalle que se va revelando sobre la separación.

En redes sociales los internautas no han dejado títere con cabeza por cuenta de esta separación. Son miles de personas quienes se han unido a la conversación como personas de pie y hasta personalidades de la farándula nacional.

Ese es el caso de la empresaria de fajas, Yina Calderón, quien desde hace meses se pronunció cuando recién se había oficializado la relación entre el cantante urbano y la actriz de Villavicencio.

En su momento dijo en palabras textuales de la influencer: “¿La verdad o la mentira? La mentira, que es desinteresada, que están enamorados. Y, la verdad, que el pelado solo busca seguidores y que ella se los está dando, el pelaito es bien farandulero, yo, me quedo con Andy”, comentó Calderón.

Ahora, tras la ruptura oficial entre ambas figuras públicas, la ex Protagonista de Nuestra Tele, vuelve a opinar sobre dicha situación que está conmocionando el mundo del espectáculo en Colombia.

“Se les dijo, se les advirtió y se les volvió a decir. Nenes, yo estoy por montarme una oficina de predicciones, todo lo que digo sale y ustedes siempre me tratan mal y no me creen. Bebé uno se da cuenta cuando un hombre lo quiere a uno solo por seguidores, por impulsar una carrera, y ella no se merece eso, mira que como siempre les he dicho, ella no es mi amiga ni me interesa que lo sea, pero uno es mujer y uno quiere un man que lo quiera a uno, y al man se le notaba el hambre por seguidores, por carrera, por música, no no no. Antes Dios le hizo un favor, ojalá encuentre un hombre que la quiera de verdad ”, inició.