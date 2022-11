¿Se le cayó la máscara a Aleska Génesis?, exnovia de Nicky Jam aparece en redes sociales

Durante el pasado fin de semana, una de las noticias más virales en las redes sociales fue un video en el que aparece la modelo venezolana Aleska Génesis. En este, sostiene una videollamada con lo que sería una bruja o hechicera, mientras realizan un ‘amarre’ a su expareja el cantante Nicky Jam.

En el video, se ve a ambas mujeres hablar sobre la intimidad del cantante y la modelo, en su tiempo como pareja. Lo que dejó sorprendidos a los internautas fue la declaración de la mujer, en la que afirmaba que el artista “no era muy bueno en la cama”, acto seguido se ve a la hechicera entonar un rezo.

“Que Nick Rivera, (Nombre de pila del intérprete de ‘Voy a beber’), solo tenga ojos, olfato, boca y el miembro solo se levante con ella. Que no tenga paz, que no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir. Que todos sus cinco sentidos, su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska”, mencionó la mujer.

Miles de portales en la web difundieron el clip, dejando sin palabras a millones de fanáticos del intérprete de ‘Travesuras’. Hasta el mismo boricua, reaccionó al video que se volvió viral.

“Yo viendo los mensajes de brujería en el DM, Dios es todo”, escribió Nicky Jam junto a un controversial video publicado en sus redes sociales, en el que se ve aun hombre entonando unas palabras que no se logran comprender.

Video de Aleska Génesis en el que reaparece en redes sociales

Tras todo el revuelo que produjo el mencionado video, la también influencer, aparece en redes sociales con un video que deja mucho qué desear.

En el clip, se ve a la joven con un sensual traje color negro y señido al cuerpo, en el que se destaca su curvilinea figura. Frente al espejo y pitandose los labios de color rojo, la venezolana hace una invitación a sus haters y también más fieles seguidores.

“¿Está bueno el chisme no? Ok. Que piensan que estoy loca, bruja, mala, bú… Pero mañana va a estar mejor, porque van a conocer a la verdadera mala”, manifestó la modelo.

Sin embargo, en el caption del video, escribió: “Mañana 8:00 p.m. #Mala”, lo que revelaría el posible estreno de una canción del cantante puertoriqueño llamado ‘Mala’, en el que Aleska, sería la modelo principal del video.