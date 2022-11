“La brujería de Nicky le cayó a Anuel”, le dicen al cantante por su estado físico

La pareja de puertorriqueños Anuel AA y Yailin ‘La más viral’, han sido noticia durante los últimos días porque anunciaron la llegada de un bebé a su hogar.

A través de redes sociales, compartieron un video en el que reaccionaban a la revelación del sexo de la criatura. Una niña, sería la nueva integrante de esta polémica familia del género urbano.

Justamente por medio de redes sociales, se ha vuelto viral una fotografía en la que aparecen ambos cantantes en compañía de un fan que al parecer aprovechó para perfiles una fotografía.

Según portales de noticias, los intérpretes de ‘Si tu me busca’, estuvieron realizando un recorrido por el municipio de Cabrera, situado en la provincia de María Trinidad Sánchez en República Dominicana, lugar de origen de la rapera.

En la instantánea se logra ver a la rapera llevando puesto un sostén bordado a mano y una falda larga cubriendo parte de su abdomen y cadera. También queda en evidencia que su rostro luce sin un gota de maquillaje, dejando ver la presencia de ojeras en sus párpados, al parecer por la falta de sueño que ha tenido por su embarazo.

El mayor cambio se logra ver en el rostro y cuerpo de Emmanuel Gazmey Santiago (nombre de pila del cantante). Su extrema delgadez corporal y su rostro un poco agotado, deja al descubierto el drástico cambio físico por el que ha atravesado el ex de Karol G.

La imagen ha sido centro de críticas, inclusive hay quienes han escrito que todo es resultado de la supuesta brujería que le hicieron al también cantante Nicky Jam y otros, se atreven a decir que el artista, no luce tan feliz, como debería estarlo por ser padre.

"Me encanta la cara de felicidad de anuel jajaja", "Dizque la pareja feliz 😂 Anuel tiene que conectar su cara con sus emociones porque se ve todo, menos feliz", "Él no se ve bien. No se ve feliz, todo lo contrario, se supone que cuando eres feliz se nota en tus ojos y en tu cara y él no parece estar feliz", "Ella está feliz porque cree que ella lo amarró, pero muchacho no amarra a hombre, se ve como no fuera él", "La brujería de Nicky le cayó a Anuel".