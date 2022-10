“Vamos a prender la calle en fuego”, Anuel AA cambió su Bugatti por un tanque civil a prueba de balas

Anuel AA es uno de los artistas urbanos más reconocidos e influyentes del género, con cerca de 30 millones de seguidores en redes sociales, el puertorriqueño ha logrado que sus canciones ocupen los primeros lugares en la lista de las más escuchadas.

Al margen de su carrera musical, el intérprete de ‘Adicto’ ha estado en el ojo del huracán por cuenta de su relación con la polémica cantante Yailin, la más viral. Con quien está actualmente casado.

Mira también: Yailin se desabrocha el pantalón y asegura que es "exótica como tusi"

Luego de su ruptura con Karol G, con quien duró varios años, el cantante inició rápidamente una relación con la dominicana y a pocos meses de estar juntos se casaron.

Sin embargo, las polémicas por parte de la pareja no tardaron en llegar, pues por un tiempo se estuvo rumorando sobre una posible separación entre los artistas debido a una supuesta infidelidad por parte de Anuel AA. Ahora, parece que los rumores cesaron y la relación entre Anuel y Yailin no ha terminado.

La lujosa adquisición de Anuel AA

Para nadie es un secreto, que el cantante puertorriqueño tiene una gran afición por los carros de lujo. Pues Anuel AA no pierde oportunidad para presumir su colección de costosos y exclusivos autos dentro de la que se destaca un Ferrari, varios Lamborghinis y un Bugatti.

Sin embargo, el cantante prescindió de ese último para añadir a su colección de carros un gigantesco tanque civil.

La noticia la dio el mismo artista en su cuenta oficial de Instagram, en donde subió un video en el que mostró el gran vehículo por el que decidió vender el Bugatti.

“Me compré un tanque, salí del Bugatti, mucha controversia con los Bugattis. El primer tanque civil en la calle aprobado en la calle. Aprobado por los militares y la USA. Me lo trataron de aguantar en la frontera, pero con los papeles me lo dejaron pasar. Las gomas son a prueba de balas, todo es a prueba de balas”, expresó.

El cantante no dudó en alardear que se trataba del primer tanque civil que podría andar por las calles de Estados Unidos sin ningún problema. Además, hizo énfasis en que el gran vehículo es a prueba de balas.

“ERRADYNE GURKHA 2022 - Tanque civil customizado”, fue la descripción con la que el cantante acompañó la publicación.