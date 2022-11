Yina Calderón le hizo el feo a plato colombiano: “No soy capaz de pegarle un mordisco”

La creadora de contenido Yina Calderón se ha apoderado de los titulares en los portales de noticias de entretenimiento durante los últimos días. La joven no solo genera polémica por su música, sino también, por las declaraciones que comparte a menudo a través de sus redes sociales.

Una de las más recientes opiniones de la influencer fue acerca de un plato típico colombiano, que es amado por muchos, pues representa su cultura y gastronomía.

Te puede interesar: Al parecer Mateo Carvajal y Stephanie Ruíz, se habrían comprometido en París

La ex Protagonista de nuestra Tele, se encuentra visitando el municipio de Samaniego, del departamento de Nariño. La Dj fue contratada por empresarios de la ciudad para presentarse en uno de los establecimientos nocturnos del lugar.

Al momento de su llegada, los organizadores y quienes la habían contratado, la recibieron con uno de los platos típicos de la región, el Cuy. Cavia porcellus, conocido como Cuy, es un roedor también llamado Conejillo de Indias, por el parecido con el animal de largas orejas.

Lee también: Según prueba de ADN, Lowe Lewón si sería el padre de Adhara, hija de Andrea Valdiri

La joven expresó a través de sus redes sociales, que no era capaz de comerse el plato que le habían llevado, pues le daba mucha impresión ver al animal asado y con todas sus extremidades completas encima del plato.

Como era de esperarse, la también empresaria de fajas, grabó el momento, mencionando que su padre si había sido capaz de comerse el plato típico de esa región, pero recalcando una vez más, que ella no había podido darle ni un mordisco al animal que ya estaba listo para comer.

Mira también: ¿Qué pasó? J Balvin si se presentó en Qatar y en redes todos están confundidos

“Obviamente yo entiendo que el Cuy es algo cultural de Nariño. Obviamente, pues se respeta, pero, yo no soy capaz de comerme eso, no fui capaz, vea ellos cómo lo saborean. La patica, mire cómo saborean la patica. Ya estamos en Samaniego, vamos a tocar hoy. Mirenle la pata, mirenle la patica. Pobrecito, yo siento que se está comiendo un conejito, ¿A usted no le da pesar del cuy? Jajaja yo no fui capaz” comentó la creadora de contenido.