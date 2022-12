Yailin compartió tierno momento de Anuel besándole la barriguita

La pareja internacional del momento y una de las favoritas por el público es sin duda la conformada por el par de cantantes Anuel AA y Yailin ‘La Más Viral’.

Las redes sociales se han visto inundadas durante los últimos días, por publicaciones de los intérpretes de ‘Si Tu Me Busca’, en donde se ha evidenciado el avanzado estado de gestación en el que está la cantante.

Te puede interesar: ¿Qué le pasó? Greeicy preocupó a sus fanáticos por publicación desde la clínica

Durante las últimas horas, la dominicana compartió un tierno video a través de sus historias de Instagram, en el que se logra ver como el puertoriqueño le besa la pancita, mientras se la acaricia suavemente.

El clip que aparentemente se grabó en la cabina del avión privado del intérprete de ‘La Llevo Al Cielo’, también evidencia como él gira su rostro para escuchar cuidadosamente los sonidos que puede producir la barriguita de su pareja.

Lee también: Bad Bunny recibe costosos anillos por ser el artista más escuchado en Spotify

No solo lo el tierno momento, provocó que se llevara todos los halagos por parte de los internautas, pues en el clip se evidencia un inspirador mensaje que fue escrito por Yailín dedicado para su esposo.

“El detalle es que detrás de ese monstruo está esa persona fuerte y con el corazón noble que me enamoró, eres el mejor padre del mundo, te amo con mi vida. Cada día es una aventura contigo y quiero vivir el resto de mi vida a tu lado. Me encantas, siempre que me necesites estaré para ti”, escribió EN SUS HISTORIAS DE INSTAGRAM.