“Convenientes e interesados”: Yeferson Cossio se despachó en contra de los influencers

Este 19 de diciembre se llevaron a cabo los Premios Instafest 2022, los cuales premian a los influencers que se destacaron durante el año por su contenido, dentro de los nominados estuvieron reconocidas personalidades como Lina Tejeiro, Andrea Valdiri, Cintia Cossio, Aida Victoria Merlano, Aida Cortés, Jenn Muriel, entre otros.

Asimismo, el reconocido creador de contenido Yeferson Cossio estuvo nominado a ‘Mejor creador de contenido Facebook del año’, sin embargo, aunque el antioqueño asistió a los premios, se despachó contra el gremio de los influencers.

Pues, aunque Cossio es uno de los influencers con mayor reconocimiento en redes sociales, sumando más de 10 millones de seguidores en Instagram, él siempre ha expresado que no está de acuerdo con muchas cosas del gremio.

Es por esto, que dada la coyuntura de los Premios Instafest 2022, el creador de contenido se despachó contra quienes hacen parte de este gran conglomerado y dio su opinión sobre lo que piensa de ellos.

Yeferson Cossio se despachó contra influencers

Por medio de una de sus cuentas alternas de Instagram, el creador de contenido compartió unos videos en los que dio su opinión sobre el gremio de los influencers, al cual el acepta que pertenece.

Cossio empezó expresando que aunque asistió al evento de los premios, que se llevó a cabo en Cartagena, a él no le gusta ir a este tipo de eventos ya que muchos lo buscan por conveniencia.

“Yo por eso evito los eventos sociales, para evitar a todos esos convenientes e interesados”, confesó Cossio.

Luego continuó diciendo por qué no le gusta juntarse con los demás creadores de contenido, con quienes tampoco graba.

“Yo no me junto con influencers, mi círculo es muy cerrado, yo no grabo con nadie, no es que me caigan mal, pero este gremio de influencers es una verdadera basura, esa gente es despreciable y con la mayoría que yo he grabado estaban empezando como Zion, porque a mí no me interesa los números que tengan, me interesa que me caigan bien”, dijo el influencer.

Finalmente expresó que, aunque él es consciente de que hace parte del grupo de creadores de contenido más reconocidos del país, los “odia”.

“Cada vez que alguien dice que odia a los influencers, yo los apoyo, porque somos una basura, nadie es más conveniente y lame pisos que un influencer. No tengo ningún problema nuevo, solo quería afirmar que, aparte de convenientes, lambones, divas, idiotas, somos unos miedosos”, concluyó Cossio.