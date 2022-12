Natalia Paris no se aguantó y estalló contra Avianca

Una de las modelos más recordadas de los años 2000 y una de las mujeres más hermosas de Colombia, sin duda alguna es la paisa Natalia París, quien con su belleza de otro planeta, ha sido el amor platónico de hombres y mujeres.

Te puede interesar: Juan Duque le estaría enviando indirectas a Lina Tejeiro y ella le habría respondido

La ahora Dj, se ha destacado por mostrar su belleza natural a lo largo de toda su carrera y ahora con casi 50 años, es una de las mujeres más envidiadas de todo el país cafetero, por conservar la belleza y hasta parecer de veinte años, según los mismos internautas.

La colombiana, vuelve a ser tendencia, todo por cuenta de un video en el que expresa su disgusto con una de las aerolíneas más reconocidas y tradicionales del país, Avianca.

Lee también: El video por el que le dicen a Bad Bunny que salga del closet; ¿muy atrevido?

En el clip, que solo se escucha su voz, expresa el inconformismo con la atención prestada por parte de dos empleados de la aerolínea, que según ella, fue una “grosería”.

“Vean, yo no me suelo quejar nunca en Avianca, de hecho soy una defensora de Avianca, pero estos dos chicos, pues, en una grosería, los quiero denunciar, porque no hay derecho que haya gente así en Avianca, que es una gran empresa”, comentó la antioqueña.

Mira también: La modelo Elizabeth Loaiza despidió entre lágrimas a un ser muy especial de su familia

A pesar de no explicar cuál fue la razón precisa de su descontento con la aerolínea, sí describió su indignación con dos colaboradores de la empresa, que según ella, esconden su rostro tras los tapabocas.

“Esa caga... de la gente usar tapabocas es como esos haters que escriben por las redes sociales y nadie los ve, creen que nadie los ve”, fue lo que comentó a través de sus historias de Instagram.