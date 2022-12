Rodrigo de Paul le declaró su amor a Tini en medio de un concierto de la cantante

La artista argentina Tini Stoessel, continúa enamorando a miles de personas alrededor del mundo por su derroche de sensualidad, talento y carisma.

No obstante, su relación con el famoso futbolista de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul, tiene a los fanáticos de ambos personajes enloquecidos. Al parecer, tras el divorcio del deportista, la pareja sigue mostrando a los cuatro vientos el amor que se tienen.

Durante el pasado jueves 23 de diciembre, el amor entre ambas celebridades se volvió a demostrar, esta vez de forma pública y ante miles de personas en Argentina.

Tini, se encontraba realizando un concierto en el Campo Argentino de Polo, estadio ubicado en la ciudad de Buenos Aires, al que asistió Rodrigo y quien se terminó llevando una sorpresa por parte de su novia y de todos los asistentes.

En uno de los momentos del concierto, la argentina, pidió una ovación por el futbolista quien se encontraba entre el público, los espectadores reaccionaron con una respuesta desenfrenada entre aplausos y gritos.

Luego de ese magistral momento, el futbolista subió a la tarima en donde junto a su novia levantaron la copa, estremeciendo a todos sus fans. Un detalle que también enloqueció a los fanáticos, fue precisamente que ambos llevaban puesta la camiseta de su selección.

Cerrando ese momento glorioso entre la pareja frente a miles de argentinos, Paul subió a la tarima para darle unas sentidas palabras a su novia, declarando de manera pública, su amor por Tini y además, aprovechando el momento para contar una infidencia de por qué la ama.

“La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”, mencionó Paul durante el concierto de su novia.