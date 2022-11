Daddy Yankee confesó quién es su verdadera competencia; no es Don Omar

Al momento de hablar sobre reguetón, es indiscutible no mencionar a los padres de este género musical. Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee y William Omar Landrón Rivera, conocido por su nombre artístico Don Omar, son las leyendas vivas del género.

Sin embargo, siempre ha existido un rifirrafe entre ambos artistas quienes desde un inicio, han construido el camino del género urbano, abriéndole paso a muchos otros cantantes que han logrado alcanzar la cima con su carrera.

Todo parece indicar que las diferencias entre ambos artistas, no terminarán nunca. Pues en una reciente entrevista Daddy, nuevamente arremetió contra Don, esta vez, refiriéndose al tema sobre quién fue realmente su verdadera competencia en el ámbito musical.

Daddy Yankee: “En la narrativa que surgió de Don Omar, a mi me convenía, nunca la quise aclarar. ¿Por qué? Ustedes nunca vieron mi verdadera competencia”, inició el cantante.

A continuación el entrevistador refutó: “¿Qué nunca vimos su verdadera competencia?”, a lo que Yankee sin dudarlo volvió a confirmar el enunciado: “ustedes, nadie vio mi verdadera competencia”.

Segundos más tarde el ‘The Big Boss’, respondió a la pregunta que le hizo el entrevistador sobre quién era su verdadera competencia.

“Mi única competencia cercana, era Wisin y Yandel, era Wisin y Yandel ‘¿ no era Don?’, nunca, por eso hay una diferencia muy grande, entre, si alguien te hace una tiradera, no significa que es tu competencia, puede ser tu enemigo, pero no tu competencia, aprendan bien”, continuó.

Además, el intérprete de ‘Gasolina’, dejó claro que la competencia con Wisin y Yandel siempre fue sana.

“Sana, sana y hasta el sol hoy tú lo estás viendo, esos tipos siguen trabajando, siguen activos, disciplina, ‘llenando estadios’, exacto, yo no te lo estoy diciendo de la boca para afuera, mira los hechos reales, ¿me entiendes lo que te quiero decir?, ‘pero yo decía’, si no lo están viendo, para que lo voy a anunciar“, finalizó el isleño.