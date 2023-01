“Se ve muy delgada”: Yina Calderón opinó sobre la actual contextura física de Dani Duke

La empresaria de fajas, Yina Calderón, vuelve a ser tendencia en las redes sociales por compartir sus opiniones sobre otras celebridades, que en su gran mayoría, son críticas hacia otros influencers.

Recientemente, la también creadora de contenido Dani Duke, compartió a través de sus redes sociales, fotografías y videos en compañía de su actual pareja el quindiano y streamer, La Liendra.

El par de celebridades colombianas, se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones en el municipio del Doradal, Antioquia. Lo que alertó a sus millones de seguidores, fue el aspecto físico que tiene actualmente la blogger de maquillaje, Dani Duke.

Para muchos de los internautas, el aspecto físico de Duke, es extremadamente diferente a lo que habitualmente muestra en sus viajes alrededor del mundo.

Yina Calderón habló sobre el cuerpo de Dani Duke

La ex Protagonista de Nuestra Tele, también expresó de manera pública su opinión sobre el cuerpo de la paisa.

Aunque según ella, es algo que no le compete y de lo que tampoco le interesa hablar mucho. Sin embargo, expresó que si la ve muy delgada, pero además agregó, que seguramente es como a ella le gusta lucir su cuerpo.

“Eso no es problema mío, tal vez le gusta verse así, como a mí me gusta verme más trocita, demás que le gusta verse súper delgada o a otras personas les gusta verse más gorditas, eso va en gusto, eso no es problema mío, siento que no es mi tema”, mencionó a través de su cuenta de Instagram.