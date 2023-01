“Me tiene embalado” La Liendra relató problema que le causó Dani Duke

Recientemente La Liendra se volvió tendencia tras compartir por medio de sus redes sociales unos videos donde relataba un inconveniente con que ha tenido que lidiar gracias a un descuido de su pareja, la también creadora contenido, Dani Duke.

Esta pareja de creadores digitales se ha destacado como una de las más controversiales del medio digital, creando una inmensa comunidad de seguidores que cada día aumenta, sumando ya varios millones. No hace falta recordar las tantas polémicas en las que han estado inmersos este par porque ya se han vuelto de conocimiento público.

La divulgación del video íntimo donde estaban teniendo relaciones sexuales, la broma pesada a Daiky Gamboa, las múltiples ‘embarradas’ cometidas por la liendra como posar junto a una pintura de Pablo Escobar o bromear con el hiyab de las mujeres en Qatar, teniendo en cuenta que son temas delicados, han sido apenas algunos de los hechos más relevantes por los que han tenido que pasar.

Por esto es que los ojos de la opinión pública siempre están sobre ellos, al ser unos personajes que en cada nueva oportunidad acaban siendo noticia o tendencia por algún motivo, como fue el caso recientemente.

Según mencionó por medio de sus historias, Mauricio Gómez, mayormente conocido como ‘La Liendra’ estaba emocionado al mostrar los detalles que había comprado en su reciente viaje a Panamá, sin embargo, se mostró del mismo modo bastante preocupado, pues Dani Duke, en un descuido lo había puesto en una situación complicada.

Se trataba de la perdida de las llaves de un importante cuarto de la casa, llaves que había dejado en poder de Daniela ya que consideraba que ella podría ser más cuidadosa que él, sin embargo, no fue así.

“Le di las llaves a guardar a Daniela y las botó, entonces llevo una semana sin poder abrir esto. Si ella no las encuentra, me va a tocar llamar a alguien para que me abra esta puerta, pero pues mi bebé me tiene súper embalado”, expresó el creador de contenido