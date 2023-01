“Desadaptada”: Wilfran Castillo habló sobre la “repugnancia” que le tiene a Yina Calderón

Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más controversiales en Colombia, pues la bogotana se ha destacado por causar polémica en redes sociales cuando opina sobre otro creador de contenido o sobre algún tema.

La colombiana tiene una empresa de fajas, pero también se ha dedicado a la música y se ha convertido en DJ de guaracha, además, a sacado diferentes covers sobre canciones famosas de artistas nacionales e internacionales.

Su más reciente cover ha sido uno de los más polémicos en la industria musical, la famosa canción ‘Cómo duele el frío’, compuesta por Wilfran Castillo ha desatado una ola de críticas.

Al parecer la joven realizó el video e interpretó la canción con diferentes ritmos, pero sin pedirle permiso a su compositor. El video alcanzó según Yina más de dos millones de reproducciones en YouTube.

Sin embargo, en su momento el compositor colombiano se pronunció en su cuenta de Instagram para aclarar que el nunca le había cedido los derechos, sin embargo, no tenía ningún problema con el video.

Al parecer, el video fue retirado de la plataforma de YouTube, pero, según Yina, esto lo habría hecho el compositor.

Aunque ella se pronunció sobre lo sucedido y “atacando” al compositor, él no aguantó lo que estaba sucediendo y decidió pronunciarse al respecto.

“Creo que esta peleando sola esta niña (…) creo que el mercado de la música me conoce como una persona seria en todas mis decisiones en mis firmas (…) en ningún momento he dado la orden, ni siquiera mi abogado (…) hemos tenido conversaciones y le dije – No, pa que vamos a demandar a esa loca si ella no me ha causado ningún perjuicio – (…) quiero pedirle públicamente a Yina que se retracte de haberme tratado como lo hizo, no por mí, por ella, porque esta quedando como lo que es, como una persona desadaptada (…) que no coordina antes de hablar (…)”, indicó el artista.

Además, advirtió que si la bogotana no se retracta de lo que ha dicho la demandará, “para que ustedes entiendan la repugnancia que me causa esta chica”, dijo el compositor durante su video.