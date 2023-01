Yina Calderón se refirió al inolvidable beso que se dio con Maluma

Quizás muchos conocen a la influencer Yina Calderón, por sus polémicas declaraciones en redes sociales y por sus emprendimientos de fajas, otros por el contrario no recordarán el lugar en el que se hizo famosa y que la lanzó al estrellato en el mundo del entretenimiento en Colombia.

Fue en el año 2013, en el que la joven decidió presentarse al reality 'Protagonistas de Nuestra Tele' del Canal RCN y demostrar a todo el país su espontaneidad y talento para el humor. Sin embargo no todo fue color de rosa para la joven, pues su participación se vio opacada por su expulsión por parte de la producción tras intentar lastimar a un compañero con un arma blanca.

Como en su vida actual, su participación en el programa estuvo fuertemente cuestionada, por las discusiones que tenía con sus compañeros y por la forma en que se expresaba hacia sus profesores.

Pese a que su participación no pasó desapercibida, uno de los momentos más memorables en el reality, fue cuando invitaron al cantante Maluma. El artista antioqueño estuvo como invitado con el fin de amenizar con su voz la noche de los participantes, sin embargo eso no fue todo, pues el artista terminó besando a la hoy empresaria de fajas.

Diez años después de ese momento, LOS40 Colombia, trajo al presente ese video que fue furor en la televisión colombiana. Cabe resaltar, que el intérprete de 'Junio', quien en ese momento apenas estaba empezando su carrera, era el amor platónico de la colombiana.

Gracias a la fuerza que tomó la publicación en la cuenta de Instagram de LOS40, creadora de contenido reaccionó al video y estas fueron sus declaraciones.

“A Junior qué le está pasando, ¿Por qué está publicando eso? Vea lo que dice, y yo no le quise dar el beso, mamita, yo soy creida, yo dije, qué tal este… Ah bueno, ahí ya me convencieron, ahí ya me convencieron. (Risa)”, fueron las palabras de la Dj de guaracha.