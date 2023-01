Lina Tejeiro hizo resumen de su 2022 y no incluyó a Juan Duque; ¿pasado pisado y enterrado?

La celebridad colombiana Lina Tejeiro, además de ser una de las actrices más destacadas de la televisión colombiana, sin duda alguna se ha ganado un espacio importante como creadora de contenido, teniendo gran afinidad con el público, especialmente con sus videos en TikTok.

En los últimos días la llanera publicó en las redes sociales un detallado resumen de lo que fue su 2022, compartiendo en su perfil de Instagram tres carretes de fotografías en donde cada foto representaba lo vivido durante ese mes del año anterior.

Iniciando desde su primer papel protagónico en una película colombiana, pasando por varias campañas publicitarias, labores sociales, el regreso de los síntomas de los biopolímeros, ingresos al quirófano, viajes y compromisos laborales.

Así fueron las publicaciones detalladas de lo que fue el 2022 para la influencer, sin embargo, hubo un punto que despertó la curiosidad entre los internautas y fue precisamente el hecho de que en ningún lado se refirió al amor o a la relación que tuvo con el cantante Juan Duque.

En redes sociales no perdonan el pasado

Por estas publicaciones en sus redes sociales, algunos de los seguidores de Lina, le cuestionaron la ausencia del intérprete de ‘Hotline’, pues muchos opinan que a pesar de haber terminado la relación, el cantante y el amor, deberían tener un espacio en sus publicaciones.

Los comentarios malintencionados no se hicieron esperar, en donde le cuestionaban la ausencia de su ex.

“¿Y Juan Duque? no olvides el pasado”, “¿Por qué no le dedicó una foto al menos al amor?”, “Yo creo que el ex debería aparecer en algún lado”, “No le dedicó ni una al amor en el 2022”, fueron algunos de los comentarios en las publicaciones.