Yina Calderón fue víctima de atraco por cuenta de unos falsos “fans”; ella les envía fuerte mensaje

Yina Calderón, se destaca en las redes sociales por crear escándalos al hacer fuertes preguntas acerca de otros influencers, que por lo general hacen parte de su mismo entorno social, pero que de acuerdo a las palabras de la también empresaria de fajas, no tiene mucho en común.

Esta vez la ex participante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, es noticia por otro motivo. Durante la tarde de este viernes 10 de febrero, Yina compartió una rafaga de historias en su cuenta de Instagram expresando su inconformismo y tristeza por lo que le había sucedido.

Yina Calderón fue víctima de la delincuencia en Bogotá

La creadora de contenido utilizó sus redes sociales para desahogarse y contar que había sido víctima de un atraco al salir de una discoteca después de haber disfrutado del ambiente nocturno.

Todo empezó cuando ella estaba montada en su camioneta y junto con su amigos, se disponía a regresar a su casa, sin embargo se encontró con unos supuestos fanáticos quienes le pidieron una foto.

Por esta petición de parte de sus “fans”, la mujer decide bajarse del vehículo para proceder y tomarse las fotografías que le habían solicitado, sin llegar a imaginarse el desenlace de la historia.

“Me encontré a unos seguidores en un carro, cuando iba, y me dijo creída un saludo, y yo de creída no tengo es, pero nada, me bajé a saludarlos, ojalá no les pase a ustedes, se portaron bien conmigo aparentemente y cuando ya no subimos al carro, pues ya no tenía yo mi celular, no tenía Junior su anillo de oro, su cadena de oro, Esmeralda no tenía nada, yo no sé cómo, yo creo que es alguien especializado en robar, no nos pasó nada pero nos robaron absolutamente todo y mi celular no importa por lo que valga, sino por lo que tiene”, contó la creadora de contenido.

Además de expresar su frustración por los hechos, la Dj de guaracha le envió un contundente mensaje a los ladrones invitándolos a que devolvieran las pertenencias que le fueron hurtadas para evitar problemas.

“Entonces yo les voy a decir a esos malandros que yo ya sé dónde están ubicados y no quiero problemas, sí me entienden, yo sé que ellos van a ver esto. Les voy a poner la placa del carro, solo con la placa, bebés yo soy amiga de la Policía, todo eso, vea no quiero publicar la cara de las muchachas, porque no quiero entrar a afectarlas, pero la placa del carro sí”, finalizó Yina.