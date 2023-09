Le dan palo a Karol G por su presentación en los MTV VMAs con 'Oki Doki' y ‘Tá Ok’

Después de la monumental presentación de Shakira en los Premios MTV Video Music Awards con sus más grandes éxitos, Karol G subió a la tarima e iluminó el escenario con su talento excepcional y su dulce carisma.

Con una escenografía en tonos de color rosa y verde, la intérprete ‘Don’t Be Shy’ encendió el teatro con el sabor latino y urbano que la caracteriza, y demostró ante el público la razón por la que es considerada como una de las artistas más influyentes y distinguidas del perreo.

Cabe resaltar que la artista colombiana se encuentra realizando su gira mundial, ‘Mañana Será Bonito Tour’, la cual ha logrado ser todo un éxito y ha llenado completamente los estadios más importantes de Estados Unidos.

La antioqueña conquistó el corazón no solo de los asistentes de uno de los eventos más importantes de la música, sino también el de los televidentes y sus fanáticos, quienes han estado al tanto de sus carrera artística y apoyan cada una de sus canciones.

Debutando con dos de sus sencillos, ‘Oki Doki’ y ‘Tá Ok’, de su más reciente álbum, ‘La Bichota’ dejó en alto su país natal y evidenció, una vez más, el brillo y la perspicacia musical que ha desarrollado a lo largo de su carrera.

Aunque para muchos fue una presentación inédita y sorprendente, para otros no tanto, pues hay quienes dicen que les hubiera gustado ver en el espectáculo otros éxitos musicales de la paisa como ‘TQG’. Además, algunos internautas afirman que no fue la mejor presentación de Karol G.

“Las canciones no fueron las mejores para la presentación de anoche”, “No fue su mejor presentación sinceramente”, “Tantas canciones y cantó esas?”, “Malito!! Esperaba más ➕️ 😕”, “Fue una presentación en palabras grandes MEDIOCRE”, “Muy mala presentación aburrida no conecto se esperaba muchísimo más”, “No me gustó este show para nada!”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

