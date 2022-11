Jennifer Aniston enciende las alarmas tras ardiente destape y reveladoras declaraciones

La celebridad estadounidense de 53 años de edad, Jennifer Aniston, se robó todas las miradas en su cuenta de Instagram, tras de una manera poco usual en la actriz.

La protagonista de la exitosa serie de Apple TV, ‘The Morning Show’, es una de las actrices más importantes y destacadas en la industria de Hollywood.

Su participación en cualquier tipo de proyecto audiovisual, ya sea largometraje o serie, termina siendo un éxito, en el que su talento y carisma, se roba todos los aplausos y la venia del público.

Candentes fotos de Jennifer Aniston

Durante la mañana del miércoles 9 de noviembre, la actriz compartió dos instantáneas en su cuenta de Instagram, en la deja ver toda su sensualidad y belleza.

La celebridad de 53 años de edad paralizó el tráfico en esa red social, tras lucir espectacular en el destape para una reconocida revista.

Las fotografías se hicieron para la portada de la última edición de la revista ‘Allure Magazine’, en la que promete varias instantáneas muy sensuales y con poca ropa.

Reveladoras declaraciones

En la misma edición de la reconocida revista americana, la actriz hace reveladoras declaraciones sobre su vida. Cabe resaltar que la celebridad americana ha sido altamente expuesta durante toda su carrera por los medios de comunicación, a nivel mundial.

Refiriéndose a su alma, la actriz mencionó que ha remodelado su hogar, para ‘Renacer como el Ave Fénix’.

“Diría que a mis 30 o 40 años, pasé por cosas realmente difíciles, y si no fuera por eso, nunca me habría convertido en quien estaba destinada a ser. Es por eso que tengo tanta gratitud por todas esas cosas de mierda. De lo contrario, me habría quedado atrapada siendo esta persona tan temerosa, tan nerviosa, tan insegura de quien era. Y ahora, no me importa una mierda”, mencionó.

Además, se refirió a su lucha para quedar embarazada.

“Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante, para mí, el camino de hacer bebés. Todos los años y años y años de especulación… Fue realmente difícil. Estaba pasando por FIV, bebiendo tés chinos, lo que sea. Le estaba tirando todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado”, agregó la actriz de Friends.