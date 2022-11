Video: joven española prueba la yuca y su reacción se vuelve viral

TikTok se ha convertido en una fuente de videos virales y muy particulares, pues contantemente se conocen historias o situaciones que llegan a sorprender a miles de usuarios.

La plataforma es más usada por jóvenes, quienes comparten bailes, consejos y practicas de maquillaje, rutinas de ejercicio, recetas de cocina y hasta como coser un pantalón, pero esto no es todo, la plataforma ofrece un infinito catálogo en el que podrás encontrar cualquier cosa.

Eso sí, la plataforma china censura o elimina contenido que genere indignación como casos de maltrato o abusos.

Diferencias culturales en TikTok

La plataforma presta servicio para diferentes países, por lo que es usual encontrar todo tipo de personas con diferentes características físicas y costumbres.

De hecho, allí podemos notar la gran diferencia que puede existir en un país y otro, tal como sucedió recientemente con un video que ha dado de que hablar.

Joven española prueba la yuca

Berta Caparrós es una usuaria en dicha red social que generalmente comparte videos en donde muestra qué es lo que come día a día, allí les muestra a sus seguidores algunas recetas fáciles y de vez en cuando algunos tips de belleza o trucos que te ayudan en un día a día.

Sin embargo, un video en el que prueba una de las comidas típicas de Colombia le esta dando la vuelta en redes sociales.

La joven inicia el video contándoles a sus seguidores que fue al mercado y decidió comprar algo que vio:

“Hoy he ido a comprar y me he encontrado con esto que no tengo ni idea de lo que es, vamos a abrirlo juntos”, dijo la joven.

Allí se le ve partir delicadamente con un gran cuchillo una yuca, como se conoce en Colombia, sin embargo, ella hace una cara de confundida, pues como ya lo había mencionado, no sabía que era.

Después de varios intentos para partir la yuca, la joven finalmente logra partir algunos cubos y la prueba, inicialmente la compara con el coco, pero al final se muestra desconcertada.

“Estoy segura de que esto se cocina, no me lo estoy comiendo bien (…) vale, me voy a quedar con mi café, voy a publicar este video y voy a esperar a que alguien me diga que es”, finalizó diciendo la joven.