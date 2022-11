Luisa Fernanda W “peinó” a los haters que la critican por sus últimas publicaciones

La creadora de contenido Luisa Fernanda W, ha sido tendencia durante las últimas semanas todo por cuenta de su embarazo y postparto. Varios de sus detractores, cuestionan la forma en cómo asumió el parto y ahora, el cuidado de su pequeño, Domenic.

Junto al cantante Pipe Bueno, Luisa Fernanda conforma uno de los hogares más comentados entre la farándula colombiana.

Sus dos pequeños hijos varones, Maximo y Domenic, pese a su corta edad, ya acaparan los titulares de los diferentes medios de comunicación y portales web especializados en farándula.

Entre tantas publicaciones que han hecho ambas figuras públicas a través de sus redes sociales, la que más generó conmoción entre los internautas, fue un video del parto.

En el video de larga duración, se ve a los artistas ir de camino a la clínica en el carro, con un amigo de conductor elegido. Ya estando en la clínica, graban todo el proceso de parto.

En ese mismo clip, se logra ver que mientras la influencer está en la camilla de la habitación rodeada de médicos y con la mano sujetada al cantante, el doctor le indica a Pipe que puede grabar más de cerca, mientras de fondo se escucha el llanto del recién nacido. Acto seguido, muestran a Domenic, mientras que el médico le limpia la sangre.

Generando miles de reacciones por mostrar momentos tan íntimos de ellos como pareja, sin contar al recién nacido, con solo segundos de haber llegado y bañado en sangre.

Dejando a más de un ‘hater’ callado y con captura de tweet incluido, la paisa compartió un video en el que luce muy producida, según sus propias palabras.

“Yo no estoy en competencia con nadie, o sea la única competencia realmente, es conmigo misma. Una de las cosas que yo les digo a las personas que me siguen en redes sociales, es que jamás nos comparemos con otras. Todos vivimos procesos diferentes y digamos que en mi caso estoy acá para inspirar a otras”, inició.

Además, agregó que no tenía problema con contar los diferentes procedimientos quirúrgicos a los que se ha sometido.

“Me he operado, me operé la nariz, me operé dos veces los senos, pero de resto no me he hecho ninguna otra cirugía, y por genética, soy delgada”, continuó.