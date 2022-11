En redes rajan el video de 'Tukoh Taka’ del Mundial, por el parecido con el ‘Cairo’ de Karol G

La fiesta del fútbol está a poco tiempo de iniciar, el Mundial Qatar 2022 que inicia el próximo domingo 20 de noviembre, es uno de los temas más comentados del momento y que más titulares está acaparando en los portales de noticias.

Durante la mañana del 18 de noviembre, exactamente a las 10:00 a.m. fue estrenado el video oficial del Mundial. La canción titulada ‘Tukoh Taka’ está siendo tendencia en redes sociales por las ansias que se tenían de conocer más sobre el tema.

Con un toque de rap por parte de Nicki, aires árabes con la libanesa Myriam y el inigualable ritmo urbano del reguetón con Maluma, esta canción está generando toda clase de reacciones.

Uno de los aspectos que está generando controversia entre los millones de seguidores de la FIFA, es el parecido que tienen los videos recién estrenados en los que están involucrados los colombianos Karol G y Maluma.

El pasado 13 de noviembre a las 13 horas, fue presentado el video de ‘Cairo’, el más reciente sencillo de Karol G. El clip, fue grabado en el desierto de El Cairo en Egipto, en el que predomina el ambiente desértico y un bus clásico que aparece en el minuto 1:31.

Precisamente ese bus de aspecto antiguo, en medio del desierto, hace que tenga un gran parecido con el video de ‘Tukoh Taka’, estrenado durante la mañana del viernes.

Desde el inicio del video oficial del Mundial, aparece un autobús clásico rodando en medio del desierto, muy parecido, al que también aparece en el audiovisual de Karol G.

En ambos clips, le dan un lugar protagónico mientras la historia se va desarrollando. Con personas dentro del rodante, imágenes de los cantantes en el bus, paneos en exteriores desérticos; hacen que los dos videos de Karol G y Maluma, coincidan en la escenografía.

Tukoh Taka - Official FIFA Fan Festival™ Anthem - Nicki Minaj, Maluma, & Myriam Fares

KAROL G, Ovy On The Drums - Cairo (Official Video)