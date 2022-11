Daddy Yankee a Don Omar: “Es lamentable que él quiera justificar que no se rindió”

Cuando se habla de reguetón, es indiscutible no hablar de los padres de este género musical. Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee y William Omar Landrón Rivera, conocido por su nombre artístico Don Omar, son las leyendas vivas del género.

A pesar de haber construido juntos una carrera desde el inicio, con carreras definidas e individuales, todo parece indicar que el rifirrafe que existe entre ambos cantantes, parece no terminar jamás.

En una reciente entrevista el llamado ‘rey del reguetón’, se volvió a referir a su contrincante en el ámbito musical, Don Omar. Con duras palabras en las que se refiere a lo que según él, fue lo que verdaderamente pasó durante la gira 'The Kingdom’ en el 2015, en la que estaba previsto que ambos cantantes compartieran escenario en un ‘cara a cara’ de artistas.

“Oye esos conciertos, te apagué la consola en el Madison, en los otros conciertos que tuvimos y la gente me vió como el ganador. Me entiendes lo que te quiero decir”, inició.

Continuó diciendo que en ese versus que tendrían en vivo y que cuyo objetivo era demostrar quién era el ganador, fue Don Omar quien decidió rendirse.

“Es lamentable, que él hasta el último respiro que le quede de vida, va a tratar de justificar, que no se rindió y se quitó, eso duele. Tú sabes, que pase el tiempo y diga, ‘te quitaste, no hay excusa’. Tú quieras buscar una justificación para motivarte, una falsa motivación”, continuó.

Además, terminó con un mensaje a modo de reflexión en el que mencionó que la verdad está en cada corazón.

“Eso es un problema grande, no importa lo que la gente diga, no importa tu opinión, la opinión de nadie. Es que tú sabes en el fondo de tu corazón, que eso fue lo que pasó, y no hay manera de justificarlo”, finalizó.

Lo que fue solo un adelanto de la entrevista que concedió Daddy Yankee al programa ‘Alofoke Sin Censura’, terminó siendo todo un revolcón. La entrevista completa se podrá ver a las 2:00 p.m. en YouTube.

El inicio de la guerra entre Don Omar y Daddy Yankee

En la gira 'The Kingdom', ocurrieron varias situaciones que no le agradaron a Don Omar. Uno de esos hechos que incomodaron al cantante, fue una agresiva portada y su titular: 'Daddy Yankee noquea a Don Omar', en uno de los periódicos más importantes de Puerto Rico, lugar donde se desarrolló la gira en ese entonces.