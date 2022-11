Cintia Cossio hace reveladoras declaraciones sobre su adolescencia: “Yo sentía que nadie me quería”

Cintia Cossio es una de las creadoras de contenido con mayor reconocimiento en redes sociales, pues con más de 5 millones de seguidores en Instagram y cerca de 7 millones en TikTok, la influencer se ha logrado posicionar como toda una celebridad en internet.

El clan Cossio, sin lugar a dudas es una de las familias más mediáticas de las redes sociales. Siendo Yeferson Cossio y su hermana Cintia Cossio, los más nombrados en su familia, en el mundo digital y en los principales portales web.

Lee también: Yeferson Cossio le cambió la imagen a una persona en situación de calle ¡Un cambio extremo!

Fuertes declaraciones sobre la vida de Cintia Cossio

La influencer paisa suele compartir contenido con los internautas sobre todo lo que rodea su vida y la de sus más allegados. Precisamente durante las últimas horas ha revelado a través de las historias de Instagram, momentos realmente fuertes sobre su pasado.

Un hecho que generó muchas reacciones entre sus fans, fue la primera declaración que hizo sobre su salud y la compleja situación que vivió durante su adolescencia. Con una foto al estilo TBT, compartió un recuerdo de cuando tenía 16 años, acompañado de un sentido texto.

Te puede interesar: Cintia Cossio es criticada por regalo a su pareja Jhoan Lopéz ¿muy tóxica?

“¡Wow! y saber que en ese entonces me miraba al espejo y me sentía súper gorda y por eso no comía nada. Por mucho una manzana al día, pero no dormía y tampoco comía. En ese entonces pesaba 47 kilos (yo mido 1.69 metros, descalza obviamente). Que bendecida soy, por haber sobrevivido a esa época, inundada de depresión y ansiedad”, escribió.

A continuación, respondiendo a la pregunta de la dinámica de Instagram: “¿Alguna vez te cortaste por amor o consumir algo para pasar el dolor?”, la hermana de Yeferson hizo una fuerte declaración sobre el momento en que decidió quitarse la vida.

Mira también: Cintia Cossio descrestó a sus seguidores con foto sin maquillaje y en pequeño bikini

“Por amor nunca había atentado contra mi vida, pero si he hecho muchas locuras, pero nada que tenga que ver con mi vida. Yo si en varias ocasiones traté de quitarme la vida, fue cuando tenía 16, 17 años, ya eso no era bulimia , eso era anorexia, la verdad”, mencionó.

Además, mencionó que durante esos momentos difíciles de su vida en los que estuvo al borde de la muerte, fue Yeferson quien siempre le salvó la vida y la acompañó en esas difíciles situaciones.

“De hecho Yef, casi siempre fue él que me salvó la vida, yo no sé cómo le hacía, yo estaba en mi casa, me hacía daño y casualmente él llegaba. Él era el que lidiaba conmigo llevándome al hospital. Pero por otra persona no, era simplemente porque yo sentía que nadie me quería y que era un estorbo. Es que uno es ‘que nadie me quiere, que uno es un estorbo’ y mi hermano era siempre pendiente que yo estuviera bien, uno en su tema mental uno lo ve”, finalizó.