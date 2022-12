Estas serían las razones por las que Poncho Herrera no estaría en el reencuentro de RBD

La fiebre por ‘Rebelde’, sigue latente día a día, pese a llevar varios años retirados de los escenarios, hay fanáticos que han esperado un reencuentro oficial y al tiempo, anhelando una gira de conciertos en sus países de residencia.

Tal parece que ese momento está cada vez más cerca, tras un apagón de los integrantes de RBD en Instagram y una cuenta regresiva en su plataforma web que termina el 19 de enero, la famosa y recordada agrupación, dará un anuncio muy importante en el próximo año.

Sin embargo, todo no es felicidad, ya que en esta campaña de expectativa que han realizado Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, en sus perfiles de Instagram, hay uno de los rostros más queridos, que se ha hecho notar por su ausencia y ha sido el de Alsonso Herrera.

Tras este anuncio y total hermetismo por parte de Poncho, han salido nuevamente a la luz, versiones hechas por el mismo actor que confirman su ausencia en el reencuentro.

Para el 2015, el actor comentó a el Diario Noreste que ese proyecto musical y televisivo ya hacía parte de su pasado: "Confieso que cantar nunca fue mi gran pasión, pero RBD siempre será parte de mí".

Además, en una entrevista concedida por el también cantante, para el programa ‘En la luna’ con Jesús Guzmán, dijo que su sueño era actuar, por esta razón él se lo expuso a la directivas de Televisa.

"El contrato se acababa en 2008 y en 2008 nosotros teníamos que decidir si eso continuaba o eso no continuaba. Y pues yo quería hacer otro tipo de cosas, quería actuar, que es algo que a mí me gusta. Y cuando yo expuse mi punto ante los ejecutivos de Televisa, ante Pedro Damián [productor del grupo] y ante mis compañeros fue como [sonido] porque el show no es mexicano, es una franquicia que se compró de un show en Argentina entonces si eso continuaba había que comprarle derechos otra vez a los argentinos y pues yo decidí que 'gracias, pero no'", mencionó en su momento.