‘TQG’ y los bailes más sensuales que han hecho los hombres en TikTok; ¡alerta hot!

TikTok, se ha convertido en una de las redes sociales preferidas para niños, jóvenes y adultos. Su contenido entretenido, corto y enganchador, hace que millones de personas encuentren en esa red social, la mejor opción para generar o consumir contenido.

En esta red social a diario salen nuevas tendencias en las que sus usuarios no dudan ni un segundo en hacer parte de ellas. Ya sea con bailes, lipsync o actuaciones; los llamados ‘tiktokers’, se la rebuscan para entretener a su público y estar en la tendencia.

El más reciente y explosivo lanzamiento entre Karol G y Shakira, ‘TQG’, no solo ha sido una de las colaboraciones más esperadas por los latinos. Pues también se ha convertido en una de las canciones favoritas a la hora de hacer trends.

El alcance de la canción ha sido tan grande, que ya se posicionó en la lista ‘TOP 50- Global’ de Spotify como la canción más escuchada en todo el mundo. Superando a ‘Flowers’ de Miley Cyrus con el puesto número dos y a ‘Die for you- remix’ de The Weeknd junto a Ariana Grande en el puesto número tres.

Al principio se pensaba que solo sería una letra y un ritmo para las mujeres, sin embargo, en TikTok son cada vez más los hombres que se han atrevido a seguirle los pasos a la coreografía de las colombianas.

Por esta razón, te traemos los mejores videos de este trend.