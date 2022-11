Compañero de Chyno Miranda: "Lo maltrataron, se orinaba, porque no le daban el baño"

Toda una polémica se ha tejido alrededor del caso del cantante venezolano Chyno Miranda, quien fue internado el 22 de diciembre del año 2021 en el centro de rehabilitación Tia Panchita.

Tras la polémica salida de ese lugar, el artista fue trasladado a otro centro, dejando muchos cabos sueltos y además, fuertes declaraciones de sus allegados

El Ministerio Público de Venezuela, adelantó un allanamiento a ese lugar de reclusión en el que encontraron algunas irregularidades expuestas por Saab.

Durante el allanamiento realizado el pasado 3 de noviembre, el personal de esa casa de reposo presentó “una actitud hostil”, lo que levantó algunas sospechas de lo que sucedía al interior de ese sitio.

Después de la salida del cantante de ese centro de rehabilitación, han sido muchas las declaraciones por parte de su madre, la señora Alcira Pérez, comunicados oficiales de su novia, Astrid Dayana Torrealba y hasta relatos de uno de sus compañeros de cuarto.

Fuertes declaraciones de compañero de cuarto de Chyno Miranda

En el programa matutino Despierta América de la cadena televisiva, Univisión, realizaron una entrevista a una persona que se presentó como Jorge y al que por temas de seguridad, le ocultaron su identificación.

El entonces compañero de cuarto, hizo fuertes acusaciones en contra del centro de rehabilitación, Tia Panchita, pues según sus propias palabras, fueron maltratados y obligados a recoger “excrementos”.

“En la mañana, cuando nos parábamos teníamos que tender las camas y dejarlas derechitas, limpiar los baños, limpiar excrementos… teníamos que limpiar los cuartos, las ratas pasaban por los cuartos, por los baños y era muy desagradable hacer eso, porque tu estabas en un centro, supuestamente de recuperación”, mencionó.

Además, comentó que el cantante nunca le mencionó que estaba en el lugar por una adicción a la drogadicción, como lo mencionó su madre desde un principio. También agregó que Chyno estaba muy mal durante su estadía en el lugar, viviendo momentos angustiantes.

“Claro, me decía, ‘yo estoy mal Jorge, necesito salir de aquí’. Chyno siempre fue sancionado, porque a veces no se levantaba a las cinco de la mañana, porque no podía con su alma, porque estaba dopado, porque tenía que hacer pupo en la madrugada, porque no le daban el baño; porque se orinaba, porque no le daban el baño. Chyno realmente fue muy maltratado por el bullying”, agregó.