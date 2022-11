“Me pegó durísimo”, entre lágrimas Andrea Valdiri, compartió dolorosa noticia

La colombiana Andrea Valdiri, es una de las celebridades digitales que más titulares acapara en los portales de noticias web. Junto a su pareja el también creador de contenido, Felipe Saruma, conforman una de las relaciones más conocidas del momento en Colombia.

A través de su redes sociales la influencer ha demostrado el amor que siente por su núcleo familiar y su círculo de amigos más cercanos.

Lee también: Andrea Valdiri y Felipe Saruma se graban en la cama provocando más de un suspiro

Precisamente, la barranquillera se vio muy afectada a través de las plataformas digitales y al mismo tiempo, conmovió a sus seguidores al compartir una triste noticia sobre una partida de un integrante de su familia.

Con unas historias a través de sus redes sociales, se dejó ver muy alterada. Con lágrimas en los ojos y con la canción de fondo ‘Me Voy’ de Julieta Venegas, la bailarina anunció que su mascota Jack, había fallecido.

Mira también: Andrea Valdiri deleitó a más de uno con un 'look mojado' en su visita a Estados Unidos

“No sé ustedes, pero, yo amo a mi perro. No sabía que la muerte de un perrito me iba a poner así tan sentimental, me pegó durísimo”, mencionó la creadora de contenido a través de sus historias en su cuenta de Instagram.

A continuación compartió un video con diferentes fotos de su mascota. En las que se destacan dos instantáneas con sus dos pequeñas hijas y también luciendo un disfraz de Papá Noel y otro de una oruga.

Te puede interesar: Andrea Valdiri sorprende a su fanaticada con su nueva apariencia

Cabe resaltar que para muchas familias colombianas, las mascotas son un pilar importante en el hogar, pasando a ocupar un espacio valioso en sus vidas. Lo que convierte el momento del duelo, en una situación realmente triste.