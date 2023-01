“Me ofrecieron $5.000.000 por un striptease”, Alejandro Quintero, el modelo de TransMilenio

TransMilenio, además de ser el sistema de transporte más importante de Bogotá, es el lugar en el que a diario ocurren muchas historias que fácilmente se convierten en tendencia en las redes sociales.

Este es el caso de Alejandro Quintero, un modelo venezolano que ha vivido durante los últimos años en Colombia y que un día normal, decidió tomarse como pasarela los articulados y estaciones del sistema de transporte de la capital colombiana.

Te puede interesar: “Se le salió la leche”, a Luisa Fernanda W tras lucir sensuales bikinis

Alejandro, estuvo en entrevista con LOS40 Urban y aprovechó la ocasión, para contar cómo nació la idea de desfilar en TransMilenio convirtiéndolo en uno de los influencers en Colombia con más seguidores en TikTok.

“Ya llevo seis años modelando, trabajando en comerciales, actuación, fotografía, etc. Entonces yo dije bueno, por qué no combinar el tema de las pasarelas y el modelaje con algo en público”, a continuación el periodista le preguntó cuál había sido la reacción de los usuarios que estaban alrededor, a lo que el modelo no dudó en contestar que la mayoría de las personas lo grabaron y lo felicitaron por la iniciativa que tuvo en ese momento.

No dejes de leer: La Jesuu reveló que está pasando por un momento difícil: “Tenemos el enemigo al lado”

Para nadie es un secreto que los modelos en general, están expuestos a propuestas ‘subidas de tono’ por parte de fanáticos o personas que se pueden llegar a obsesionar con estas personalidades, Alejandro, no ha estado exento de estas incómodas situaciones.

“Hace poquito me ofrecieron cinco millones de pesos para hacer un striptease en una discoteca de Melgar, ‘y yo no hago eso, o sea no me atrevería a hacerlo’. Otra, como el esposo de una chica, me dijo que cuánto cobraría para bailarle a la esposa, o sea quien hace eso”, expresó el venezonalo radio en Colombia.

¡Alejandro Quintero, está vivo de milagro!

Uno de los motivos que obligaron al joven venezonalno de 28 años, a mudarse a Colombia, es la actual situación que vive Venezuela, de acuerdo a las palabras del modelo, todo estaba muy complicado y como otros jóvenes, él decidió salir a protestar.

“Es un poco dura la historia mía del por qué yo me vine para Colombia. Ya conocemos la situación de Venezuela, en ese momento estaba muy crítica la situación, no había para comer, no había para alimentarse para ayudar a nuestros padres, así que comenzaron todos estos problemas de protestar contra el régimen de Maduro”, inició contando la historia.

Lee también: Mara Cifuentes dejó sin alientos a los internautas tras mostrar su retaguardia

El influencer, comentó que se sintió motivado a marchar contra el régimen de su país, sin imaginar que sería capturado por la Guardia Venezolana y al tiempo, estaba poniendo su vida en peligro.

“Entonces, en una de esas, salí a protestar, como todos los estudiantes a luchar por un país libre y tuve la mala suerte de que fui secuestrado y agarrado por la Guardia Venezolana, la cual duré cinco horas en una tanqueta… estoy vivo y estoy aquí hablando contigo gracias a Dios, no se como me soltaron, porque ese día murieron dos estudiantes y según yo iba para el tercero”, comentó el también creador de contenido.

No te pierdas: Yina Calderón mostró su nuevo tatuaje pero fue criticada por el estado de su ropa

Con más de dos millones de seguidores en su cuenta de TikTok, Quintero, sueña con ser actor y protagonizar una producción nacional o internacional que le permita mostrar sus otros talentos artísticos.

La entrevista completa, la puedes disfrutar en todas las redes sociales de LOS40 Urban o también en nuestro canal de YouTube.