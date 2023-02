TOMORROW X TOGETHER PRESENTARON SU NUEVO EP ‘THE NAME CHAPTER: TEMPTATION’

Como la segunda banda de chicos en debutar bajo el sello Big Hit Music (desde BTS), los chicos de Tomorrow X Together (TXT para abreviar) son considerados la voz de la Generación Z dentro del K-pop por sus narrativas musicales, que se centran en las experiencias y emociones comunes de los jóvenes de todo el mundo. Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Hueningkai aseguran que están listos para conquistar el mundo con su nuevo álbum.

Tras debutar en 2019, la banda compuesta por cinco miembros, SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI, encabezaron la lista ‘25 Best K-Pop Songs’ de Billboarden el 2021 y se posicionaron en la lista oficial de fin de año de Billboard como los únicos artistas de K-Pop, además de BTS, con éxito mundial.

Asimismo, sus álbumes ‘The Chaos Chapter: FREEZE’ y su siguiente lanzamiento, ‘The Chaos Chapter: FIGHT OR ESCAPE’, aparecieron en la lista 'The 50 Best Albums of 2021’ de Rolling Stone. Su lanzamiento de mayo 2022, llamado ‘Minisode 2: Thursday’s Child’ debutó en el número 4 en el Billboard 200 y permaneció en la lista por 14 semanas.

En 2022, la banda concluyó su primera gira mundial con 20 conciertos en 14 ciudades y se convirtió en el primer grupo de K-pop en tocar en Lollapalooza Chicago.

TOMORROW X TOGETHER ha sido nominado en prestigiosas premiaciones, como los “American Music Awards” y los “People's Choice Awards”, y ganó un MTV EMA 2022 (Best Asia Act) y un BandLab NME Award 2022 (Hero of the Year).TOMORROW X TOGETHER, La 'it band' de la Generación Z, lanzó su quinto EP, “The Name Chapter: TEMPTATION” el 27 de enero de 2023.

La bansa se embarcará en su GIRA MUNDIAL“ACT: SWEET MIRAGE”. El nuevo EP está conformado por cinco canciones en total, el sencillo principal lleva por nombre “Sugar Rush Ride.

Asimismo, los otros cuatro temas son,“Devil by the Window”, “Happy Fools (feat. Coi Leray)”, “Tinnitus (Wanna be a rock)”y“Farewell, Neverland”. ‘Tinnitus’ de TOMORROW X TOGETHER fue producido por Smash David, También productor de algunas canciones de Bad Bunny.