El regalazo que le dio Aida Victoria a Westcol para celebrar su primer millón de seguidores en Instagram

Aida Victoria es actualmente una de las creadoras de contenido más reconocidas en redes sociales, pues la barranquillera ha logrado cautivar la atención de sus más de 3 millones de seguidores cada vez que sube alguna publicación, en donde suele hablar de temas tabú y consejos de sexualidad. Además, de sugestivas fotos con las que presume su belleza.

Ahora, después de todas las polémicas en las que se le ha visto envuelta, en especial por su presunta participación en el plan de fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano, la influencer parece haberse librado de toda culpabilidad y el amor volvió a golpear las puertas de su corazón.

Después de su ruptura con el cantante paisa Naldy, quien estuvo acompañándola durante todo el difícil momento que vivió con la justicia colombiana, Aida Victoria cortó todo tipo de relación con el cantante y ahora se encuentra en una nueva relación con el reconocido streamer Westcol.

Desde hace unas semanas, Westcol y Aida Victoria confirmaron su relación, pues a través de una trasmisión en vivo, por el canal de Twitch del paisa, la creadora de contenido le dio un apasionado beso al joven con el que ambos confirmaron el inicio de su amorío.

Desde entonces, la pareja no ha parado de compartir lo enamorados que están el uno del otro, pues mientras Westcol presume a toda a costa a su bella novia, la barranquillera demuestra lo mucho que quiere al joven, en especial por la forma en como la trata.

La creadora de contenido siempre se ha caracterizado por ser una mujer detallista, pues desde sus anteriores relaciones, Aida Victoria ha compartido los lujosos regalos con los que enamoró a sus exparejas, por lo cual, Westcol no sería la excepción.

El regalo que Aida Victoria le dio a su novio

Hace unos días, el Westcol llegó a su primer millón de seguidores en Instagram, en donde no solía compartir mucho contenido, pues recordemos que su fuerte es la plataforma Twitch en donde se ha posicionado como streamer número uno del país.

Para celebrar dicho triunfo, Aida Victoria compartió el regalo que le dio a su novio con un video bastante emotivo que acompañó con románticas palabas dedicadas a Westcol.

En la publicación, Aida señaló que en la vida de Westcol estaban pasando momentos muy bonitos y no quería que pasaran desapercibidas. Por ello, la influenciadora le entregó un producido cuadro en el que se observa un retrato de Westcol con el número de seguidores que logró en Instagram.

“No recuerdo la última vez que estaba tan feliz y nerviosa al mismo tiempo. Westcol, gracias por hacer mis días más felices”, escribió la influencer junto al video en el que mostró el regalo y el momento en el que se lo entregó a su novio.

Asimismo, le agradeció a su pareja por lo mucho que ha significado para ella este tiempo juntos “Desde que te conocí, me recordaste la plenitud de ser uno mismo. Me conectaste con cosas que había perdido y sin darme cuenta me diste la fuerza que necesitaba para quitarme tantos pesos de encima. Me inspiras y me enseñas. Gracias por compartir conmigo todos los días”, expresó Aida en el video.